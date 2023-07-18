Кому нужно становиться на консульский учет за границей: объяснение юриста

Украинцы за границей должны состоять на учете в консульском учреждении. Это обязательно для отдельных категорий граждан.

Какие преимущества регистрации в консульстве и какие изменения введены в связи с войной, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказала младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.

Консульский учет – это регистрация информации о том, где гражданин проживает за границей. Данные вносятся и в информационную систему Министерства иностранных дел. Это позволяет быть защищенным в случае чрезвычайной ситуации, дает право голосовать на избирательных участках за рубежом, находиться в Украине со своим автомобилем, зарегистрированным в ЕС, в течение 2 месяцев в году.

На постоянный консульский учет следует стать тем, кто переехал за границу на постоянное место жительства. На временный учет могут стать те, кто находится за границей более 90 дней. Взятие человека на временный консульский учет происходит в добровольном порядке.

"Обязательному консульскому учету подлежат усыновленные дети-граждане Украины в возрасте до 18 лет, временно или постоянно проживающие за границей", – отмечает юрист.

На таком учете ребенок должен состоять до достижения 18 лет.

После начала войны были введены исключения по обязательному взятию на временный консульский учет.

По изменениям в нормативно-правовые акты, на консульский учет обязательно должны стать дети-сироты и лишенные родительской опеки, дети до 16 лет, выехавшие в сопровождении родственников или уполномоченных лиц, до 18 лет, устроенные в приемные семьи.

Фото: Некоторым категориям обязательно становиться на учет (gettyimages.com )

Также:

лица с инвалидностью, выехавшие за границу;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выехавшие за границу;

дети с тяжелыми и редкими болезнями;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе.

На основании справки о пребывании на консульском учете таких лиц, нуждающихся в постоянном уходе, мужчины в возрасте 18 до 60 лет могут выехать за границу для ухода за ними.

Напомним, мы писали, когда парням до 18 лет запрещают пересекать границу.

Также сообщалось, как выехать за границу мужчинам для сопровождения родственника с инвалидностью.

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