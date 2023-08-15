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Кому потрібна посвідка для повернення в Україну та як її отримати: інструкція

Фото: Посвідчення на повернення в Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Втрата або крадіжка паспорта за кордоном обертається для українців більшою проблемою, якщо незабаром їм треба повертатися додому. Для цього можна оформити посвідчення на повернення в Україну.

У яких випадках видається такий документ та куди звертатися українцям в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Як оформити "білий паспорт" українцям у Польщі

Якщо паспорт загубили або його вкрали у Польщі, українцям слід діяти за таким планом:

  • найперше – звернутися до найближчого відділку поліції та отримати довідку або інший офіційний документ про те, що там отримали заяву про втрату паспорта. Чекати, поки поліція буде знайде документ, не обов'язково.
  • із довідкою з поліції слід прийти до найближчої консульської установи. Варто взяти із собою усі наявні документи, що підтверджують громадянство України або посвідчують особу (наприклад, "внутрішній" паспорт). Підійдуть і копії документів. Ці дані допоможуть консулу у підтвердженні особи та прискорять процедуру.
  • після підтвердження належності до громадянства України консул оформить посвідчення особи на повернення в Україну. Його ще називають "білий паспорт" за колір обкладинки. 

Посвідчення особи – це альтернатива паспорту, яке має строк дії до 30 днів. Цей документ дає право повернутися в Україну, але не подорожувати в інші країни.  

Це посвідчення особи на повернення в Україну можна оформити в консульських установах позачергово – у дні прийому громадян.

Також "білий паспорт" можуть видати в інших випадках:

  • у разі закінчення строку дії існуючого закордонного паспорта;
  • пошкодження чинного закордонного паспорта;
  • якщо громадянин України ніколи раніше не оформлював закордонний паспорт (у тому числі для новонароджених дітей).

Кому та як можна оформити посвідчення дистанційно

Оформлювати посвідчення на повернення в Україну можна й дистанційно – для громадян України, які опинилися в РФ без документів.  Це дозволить їм виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву, Грузію.

Органи Державної міграційної служби України оформлюють посвідчення в Україні

Звернутися щодо підготовки посвідчення можуть:  один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років; подружжя;  повнолітні діти; рідні брати/сестри.

Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції (гаряча лінія 1548). Термін дії такого посвідчення – 3 місяці.  

Нагадаємо, ми писали, чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт.

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