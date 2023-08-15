Кому потрібна посвідка для повернення в Україну та як її отримати: інструкція

Втрата або крадіжка паспорта за кордоном обертається для українців більшою проблемою, якщо незабаром їм треба повертатися додому. Для цього можна оформити посвідчення на повернення в Україну.
У яких випадках видається такий документ та куди звертатися українцям в іншій країні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Якщо паспорт загубили або його вкрали у Польщі, українцям слід діяти за таким планом:
Посвідчення особи – це альтернатива паспорту, яке має строк дії до 30 днів. Цей документ дає право повернутися в Україну, але не подорожувати в інші країни.
Це посвідчення особи на повернення в Україну можна оформити в консульських установах позачергово – у дні прийому громадян.
Також "білий паспорт" можуть видати в інших випадках:
Оформлювати посвідчення на повернення в Україну можна й дистанційно – для громадян України, які опинилися в РФ без документів. Це дозволить їм виїхати через треті країни, зокрема, Естонію, Латвію, Литву, Грузію.
Органи Державної міграційної служби України оформлюють посвідчення в Україні
Звернутися щодо підготовки посвідчення можуть: один з батьків або інший законний представник особи віком до 18 років; подружжя; повнолітні діти; рідні брати/сестри.
Посвідчення можуть оформити й на підставі офіційного звернення Мінреінтеграції (гаряча лінія 1548). Термін дії такого посвідчення – 3 місяці.
Нагадаємо, ми писали, чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт.
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