Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину и как его получить: инструкция

Потеря или кража паспорта за границей оборачивается для украинцев большей проблемой, если вскоре им нужно возвращаться домой. Для этого можно оформить удостоверение на возвращение в Украину.

В каких случаях выдается такой документ и куда обращаться украинцам в другой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Как оформить "белый паспорт" украинцам в Польше

Если паспорт потеряли или украли в Польше, украинцам следует действовать по следующему плану:

прежде всего – обратиться в ближайший отдел полиции и получить справку или другой официальный документ о том, что там получили заявление о потере паспорта. Ждать, пока полиция найдет документ, не обязательно.

со справкой из полиции следует прийти в ближайшее консульское учреждение. Следует взять с собой все имеющиеся документы, подтверждающие гражданство Украины или удостоверяющие личность (например, "внутренний" паспорт). Подойдут и копии документов. Эти данные помогут консулу в подтверждении личности и ускорят процедуру.

после подтверждения принадлежности к гражданству Украины консул оформит удостоверение личности на возвращение в Украину. Его еще называют "белый паспорт" за цвет обложки.

Удостоверение личности – это альтернатива паспорту, которое имеет срок действия до 30 дней. Этот документ дает право вернуться в Украину, но не путешествовать по другим странам.

Удостоверение личности на возвращение в Украину можно оформить в консульских учреждениях вне очереди – в дни приема граждан.

Также "белый паспорт" могут выдать в других случаях:

в случае истечения срока действия существующего загранпаспорта;

повреждение действующего загранпаспорта;

если гражданин Украины никогда раньше не оформлял загранпаспорт (в том числе для новорожденных детей).

Кому и как можно оформить удостоверение дистанционно

Оформлять удостоверение на возвращение в Украину можно и дистанционно – для граждан Украины, оказавшихся в РФ без документов. Это позволит им выехать через третьи страны, в частности Эстонию, Латвию, Литву, Грузию.

Органы Государственной миграционной службы Украины оформляют удостоверения в Украине.

Обратиться по поводу подготовки удостоверения могут: один из родителей или другой законный представитель лица младше 18 лет; супруги; совершеннолетние дети; родные братья/сестры.

Удостоверения могут оформить и на основании официального обращения Минреинтеграции (горячая линия 1548). Срок действия такого удостоверения – 3 месяца.

Напомним, мы писали, можно ли оставить себе предыдущий загранпаспорт.

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