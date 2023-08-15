Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину и как его получить: инструкция

Потеря или кража паспорта за границей оборачивается для украинцев большей проблемой, если вскоре им нужно возвращаться домой. Для этого можно оформить удостоверение на возвращение в Украину.
В каких случаях выдается такой документ и куда обращаться украинцам в другой стране, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Если паспорт потеряли или украли в Польше, украинцам следует действовать по следующему плану:
Удостоверение личности – это альтернатива паспорту, которое имеет срок действия до 30 дней. Этот документ дает право вернуться в Украину, но не путешествовать по другим странам.
Удостоверение личности на возвращение в Украину можно оформить в консульских учреждениях вне очереди – в дни приема граждан.
Также "белый паспорт" могут выдать в других случаях:
Оформлять удостоверение на возвращение в Украину можно и дистанционно – для граждан Украины, оказавшихся в РФ без документов. Это позволит им выехать через третьи страны, в частности Эстонию, Латвию, Литву, Грузию.
Органы Государственной миграционной службы Украины оформляют удостоверения в Украине.
Обратиться по поводу подготовки удостоверения могут: один из родителей или другой законный представитель лица младше 18 лет; супруги; совершеннолетние дети; родные братья/сестры.
Удостоверения могут оформить и на основании официального обращения Минреинтеграции (горячая линия 1548). Срок действия такого удостоверения – 3 месяца.
Напомним, мы писали, можно ли оставить себе предыдущий загранпаспорт.
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