Кому з чоловіків зараз можна виїжджати за кордон: документи та умови

Українським чоловікам віком 18-60 років під час дії воєнного стану заборонено виїжджати за кордон. Втім, є чималий перелік винятків та умов для перетину кордону країни.

Кому дозволяється їхати за кордон на початку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сайт Держприкордонслужби України.

Знятим з військового обліку за станом здоров'я

Виїхати з України можуть чоловіки, які зняті з військового обліку на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби.

Обмежено придатні не можуть виїхати з України у воєнний час.

Тимчасово непридатним до військової служби

За умови тимчасової непридатності до військової служби терміном до 6 місяців виїзд дозволено за наявності підтверджуючих документів. Це можуть бути довідки про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії.

Батько трьох і більше дітей

Можна виїжджати за кордон чоловікам, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років, в тому числі від різних шлюбів. Для перетину кордону необхідно мати свідоцтва про народження, про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї. Можна й показати нотаріально засвідчені копії.

Визначальним є фактор не наявність дітей, а утримання їх, про ще треба надати підтверджуючі документи.

Фото: Перевірка документів на кордоні (gettyimages.com)

Батько, який сам виховує дітей

Чоловікам, які самостійно виховують дитину до 18 років, виїжджати за кордон можна. Прикордонникам треба показати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, про визнання матері, яка зникла безвісти, або про оголошення матері померлою.

Чоловіки з інвалідністю І-ІІІ групи

Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Втім, слід врахувати, що з документами про інвалідність, отриманими за кордоном, виїзд із України неможливий.

Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю

Може виїхати чоловік, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, а також той, хто їде для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Виїзд чоловіків для догляду за хворими членами сім'ї неможливий без хворого. Перетин кордону для супроводження осіб з інвалідністю ІІІ групи не передбачено.

Чоловіки, які супроводжують родичів на лікування

Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон, якщо вони супроводжують дружин з інвалідністю I або II групи та дітей, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджуючого висновку лікарсько-консультативної комісії.

Чоловіки з постійним місцем проживання за кордоном

Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі – штампа про консульський облік.

Поранені військовослужбовці

Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування від поранень, отриманих на війні, чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає їх на лікування.

Також можуть виїхати ті, хто проходить військову підготовку за кордоном.

Фото: Виїзд за кордон дозволений водіям (gettyimages.com)

Водії та волонтери

Дозволений виїзд водіїв компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути в інформаційній системі "Укртрансбезпеки".

Також перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, а також працівники залізничного транспорту.

Моряки

Залишити країну можуть чоловіки для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи проходженні практичної підготовки на суднах. Вони повинні мати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Спортсмени та діячі культури

Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Але треба мати отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань.

Діячі культури можуть їхати за кордон для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародній арені. Дозвіл на виїзд дає Міністерство культури. Для цього необхідно запрошення від організаторів заходу та запит від того, хто бажає виїхати.

Нагадаємо, ми писали, чи повертатимуть в Україну військовозобов'язаних з-за кордону.