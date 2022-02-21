Определит рынок. В МАУ рассказали, повысят ли в ближайшее время цены на билеты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") не ожидает существенного роста цен на авиабилеты в связи с изменениями в авиастраховании на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Одним из существенных условий по изменению страхования является подорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это сказывается определенным образом на стоимости билетов. Однако стоимость перелетов всегда определяется рынком — количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону подорожания билетов не будет", — заявил CEO МАУ Евгений Дыхне на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, как авиакомпании реагируют на эскалацию.

Также сообщалось, что авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением рейсов некоторых иностранных перевозчиков в Украину.