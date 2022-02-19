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МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов в Украину

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Киев, Суббота 19 февраля 2022 23:13
МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов в Украину Фото: МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов в Украину (Ольга Маджумдар, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением иностранных перевозчиков рейсов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента авиакомпании МАУ Евгения Дыхне в Facebook.

"Мы продолжим обслуживать все наши ключевые европейские авиамаршруты, а в связи с отменой других перевозчиков - увеличим емкости. В частности на следующей неделе мы будем продолжать выполнять полеты в Париж, Амстердам, Мюнхен, Милан, Женеву и Прагу", - написал он.

Напомним, Министерство инфраструктуры обратилось к украинским авиаперевозчикам с призывом запустить дополнительные рейсы по маршрутам одного из иностранных перевозчиков.

Ранее сообщалось, что Lufthansa и Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу из-за ситуации в сфере безопасности в Украине.

Кроме того, крупнейшая швейцарская авиакомпания Swiss Airlines приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину "Киев-Цюрих" на период с 21 по 28 февраля.

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