ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Определит рынок. В МАУ рассказали, повысят ли в ближайшее время цены на билеты

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 14:38
Определит рынок. В МАУ рассказали, повысят ли в ближайшее время цены на билеты Фото: Самолет компании МАУ (Ольга Маджумдар/РБК Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В компании не ожидают подорожания перелетов из-за изменений в авиастраховании

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") не ожидает существенного роста цен на авиабилеты в связи с изменениями в авиастраховании на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Одним из существенных условий по изменению страхования является подорожание услуги страховки с учетом рисков. Поэтому это сказывается определенным образом на стоимости билетов. Однако стоимость перелетов всегда определяется рынком — количеством пассажиров, спросом и предложением. Поэтому значительного смещения в сторону подорожания билетов не будет", — заявил CEO МАУ Евгений Дыхне на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, ранее мы писали, как авиакомпании реагируют на эскалацию.

Также сообщалось, что авиакомпания МАУ добавит количество рейсов на международных направлениях. Это связано с временным прекращением рейсов некоторых иностранных перевозчиков в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Международные авиалинии Украины Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Все мнения