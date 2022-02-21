Визначить ринок. У МАУ розповіли, чи підвищать найближчим часом ціни на квитки
У компанії не очікують подорожчання перельотів через зміни в авіастрахуванні
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") не очікує істотного зростання цін на авіаквитки у зв'язку зі змінами в авіастрахуванні на тлі загострення ситуації навколо України.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
"Однією з істотних умов щодо зміни страхування є подорожчання послуги страховки з урахуванням ризиків. Тому це позначається певним чином на вартості квитків. Проте вартість перельотів завжди визначається ринком — кількістю пасажирів, попитом і пропозицією. Тому значного зміщення в бік подорожчання квитків не буде", — заявив CEO МАУ Євген Дихне на пресконференції в Києві.
Нагадаємо, раніше ми писали, як авіакомпанії реагують на ескалацію.
Також повідомлялося, що авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням рейсів деяких іноземних перевізників до України.