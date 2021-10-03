"Коллекции халатов и подушки". Туристам назвали вещи, которые разрешено забирать из отельных номеров

Кражи полотенец и халатов из отельных номеров – нередкое явление, особенно в туристических локациях с большим потоком путешественников.

Туристы прихватывают с собой не только шампуни и мыло, и умудряются забрать постельные принадлежности. Например, подушки, пишет The Sun.

Путешественники на форумах поделились информацией о том, какие вещи они крали из отельных номеров. Забирали как разрешенные предметы, которые заложены в стоимость проживания, так и те, которые должны оставаться в собственности отеля после отъезда гостей.

Какие вещи туристы крадут из отельных номеров

Большие предметы – полотенца, халаты, постельные предметы - которые даются туристам только в пользование, в хороших отелях обычно – высокого качества. К сожалению, некоторые гости не могут удержаться, чтобы не присвоить их.

Например, один турист поделился на Reddit своими "лайфхаками", как украсть хорошую подушку из отеля. Он советует купить дешевую подушку и упаковать ее в чемодан перед тем, как снять номер в шикарном отеле.

Фото: Халаты и полотенца гости должны оставлять в номерах (unsplash.com/vladimir-yelizarov)

"Перед отъездом снимите наволочку, замените их дорогую подушку своей дешевой. И дома спите, как младенец", - поделился опытом пользователь.

Большинство читателей возмутились нечестностью туриста. Также людей удивило желание обзавестись неновой подушкой.

"Их не часто меняют. Так что вы забираете с собой использованные подушки. В 9 случаях из 10 на них есть физиологические жидкости, поскольку наволочки не защищают их", - предупредил один из пользователей.

На это сотрудник отеля на форуме предупредил, что персонал обычно замечает подмену, поскольку они заправляют сотни кроватей в неделю.

"Люди подменяли простыни, полотенца, подушки, халаты и даже предметы из мини-бара. Если бы мы обнаружили такое, гостей штрафовали бы списанием с карты сотни долларов за подушку", - отметил он.

Впрочем, не только подушки привлекают "домовитых" туристов – кто-то собирает дома коллекции из гостиничных полотенец или халатов.

В статье предупреждают, что пойманные на горячем воришки столкнутся с огромным счетом, и им даже могут запретить посещать отель в будущем.

Фото: В мини-барах стоят датчики движения (unsplash.com/humphrey-muleba)

Что разрешено забирать из отеля, а что считается воровством

Ранее издание писало, что многие "расходники" уже заложены в стоимость проживания и годовой бюджет отеля. Поэтому даже кражи учитываются при планировании закупок. Впрочем, туристам не помешает знать, какие предметы можно с чистой совестью упаковать в чемодан при выселении в качестве сувенира, а какие – должны остаться в номере.

Можно брать с собой:

- мини-туалетные принадлежности во флаконах и коробочках: шампунь, гель, мыло.

- одноразовые тапочки – кроме душа ими стоит пользоваться и в комнате, потому что ковровое покрытие – самая грязная поверхность в номерах.

- зонтики с логотипом – такая "кража" потом послужит уличной рекламой отелю;

- канцелярия: ручки, блокноты – тоже с логотипом.

Фото: При выселении запасливых гостей могут оштрафовать (pixabay.com)

Что присваивать запрещено:

- халаты – предупреждения о штрафе даже могут прицепить к вешалке для одежды;

- подушки – за их кражу можно получить потом счет домой;

- напитки из мини-баров – во многих отелях в холодильниках стоят датчики на передвижение предметов для случаев, если находчивые гости решат заменить выпитое водой.

- покрывала;

Несмотря на то, что отели закладывают на кражи полотенец и других предметов двойной бюджет, заводят черный список гостей, которым могут пользоваться другие заведения, проблема остается актуальной.

Отельеры отмечают: чаще всего воруют мелкие предметы. Например, чайные ложки. Только в одной гостинице исчезают несколько сотен таких столовых приборов в год.

Напомним, ранее туристам раскрыли детали о поселении в отели во время отпуска.

Также туристов предупредили о дополнительных тратах при покупке тура.