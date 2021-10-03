"Колекції халатів і подушки". Туристам назвали речі, які дозволено забирати з готельних номерів

Крадіжки рушників і халатів з готельних номерів – часте явище, особливо в туристичних локаціях з великим потоком мандрівників.

Туристи прихоплюють з собою не тільки шампуні й мило, а примудряються забрати предмети постелі. Наприклад, подушки, пише The Sun.

Мандрівники на форумах поділилися інформацією про те, які речі вони крали з готельних номерів. Забирали як дозволені предмети, які закладені у вартість проживання, так і ті, які повинні залишатися у власності готелю після від'їзду гостей.

Які речі туристи крадуть із готельних номерів

Великі предмети - рушники, халати, постільні предмети - які даються туристам тільки в користування, в хороших готелях зазвичай – високої якості. На жаль, деякі гості не можуть утриматися, щоб не привласнити їх.

Наприклад, один турист поділився на Reddit своїми "лайфхаками", як вкрасти якісну подушку з готелю. Він радить купити дешеву подушку і упакувати її у валізу перед тим, як зняти номер в шикарному готелі.

Фото: Халати та рушники гості повинні залишати в номерах (unsplash.com/vladimir-yelizarov)

"Перед від'їздом зніміть наволочку, замініть їхню дорогу подушку своєю дешевою. І вдома спите, як немовля", - поділився досвідом користувач.

Більшість читачів обурилися нечесністю туриста. Також людей здивувало бажання обзавестися неновою подушкою.

"Їх не часто змінюють. Так що ви забираєте з собою використані подушки. У 9 випадках з 10 на них є фізіологічні рідини, оскільки наволочки не захищають їх", - попередив один з користувачів.

На це співробітник готелю на форумі попередив, що персонал зазвичай помічає підміну, оскільки вони заправляють сотні ліжок на тиждень.

"Люди підміняли простирадла, рушники, подушки, халати і навіть предмети з міні-бару. Якби ми виявили таке, гостей штрафували б списанням з карти сотні доларів за подушку", - зазначив він.

Втім, не тільки подушки приваблюють "хазяйновитих" туристів – хтось збирає вдома колекції з готельних рушників або халатів.

У статті попереджають, що спіймані на гарячому злодюжки зіткнуться з величезним рахунком, і їм навіть можуть заборонити відвідувати готель в майбутньому.

Фото: У міні-барах стоять датчики руху (unsplash.com/humphrey-muleba)

Що дозволено забирати з готелю, а що вважається крадіжкою

Раніше видання писало, що багато "витратих матеріалів" вже закладені у вартість проживання і річний бюджет готелю. Тому навіть крадіжки враховуються при плануванні закупівель. Втім, туристам не завадить знати, які предмети можна з чистою совістю упакувати у валізу при виселенні в якості сувеніра, а які – мають залишитися в номері.

Можна брати з собою:

- міні-туалетні засоби у флаконах і коробочках: шампунь, гель, мило.

- одноразові тапочки - крім душу ними варто користуватися і в кімнаті, тому що килимове покриття – найбрудніша поверхня в номерах.

- парасольки з логотипом - така "крадіжка" потім послужить вуличною рекламою готелю;

- канцелярія: ручки, блокноти - теж з логотипом.

Фото: При виселенні запасливих гостей можуть оштрафувати (pixabay.com)

Що привласнювати заборонено:

- халат - попередження про штраф навіть можуть причепити до вішалки для одягу;

- подушка - за їхню крадіжку можна отримати потім рахунок додому;

- напої з міні-барів - у багатьох готелях в холодильниках стоять датчики на пересування предметів на випадок, якщо спритні гості вирішать замінити випите водою.

- покривало;

Незважаючи на те, що готелі закладають на крадіжки рушників та інших предметів подвійний бюджет, заводять чорний список гостей, яким можуть користуватися інші заклади, проблема залишається актуальною.

Готельєри відзначають: найчастіше крадуть дрібні предмети. Наприклад, чайні ложки. Тільки в одному готелі зникають кілька сотень таких столових приладів на рік.

Нагадаємо, раніше туристам розкрили деталі про поселення в готелі під час відпустки.

Також туристів попередили про додаткові витрати при купівлі туру.