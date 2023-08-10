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Про який відпочинок мріють захисники після перемоги: локації в Україні та за кордоном

Фото: Озеро Синевир у Карпатах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Майже 400 українським військовослужбовцям організували відновлення на морі за кордоном. Вони пройшли реабілітацію на курортах Червоного моря в Єгипті.

Про який відпочинок та мандрівки мріють українські військовослужбовці, TRAVEL РБК-Україна повідомили у прес-службі туроператора Join UP!, який провів відповідне опитування.

Компанія ініціювала програму відновлення на морських курортах за кордоном для українських військовослужбовців. Більшість учасників перебували на фронті з початку війни, а для 41% поїздка мала на меті реабілітацію після поранень.

Результати опитування показали, що у 89,6% учасників поїздка позитивно вплинула на психологічний стан, у 74,8% – на фізичний стан.

Після перемоги більшість військовослужбовців хотіли б провести деякий час в Україні (37,1%) – найчастіше вдома, інші поїхали б у звільнений Крим чи Карпати.

Фото: Відпочинок у Єгипті (unsplash.com/sandro-gautier)

Серед улюблених місць в Україні назвали популярні курорти й міста, а також захисники мріють про такі локації:

  • Блакитні озера у Донецькій області;
  • рибалка на Дніпрі,
  • озеро Світязь на Волині;
  • Біле озеро на Рівненщині.

Дехто планує також поїхати за кордон. Найчастіше військовослужбовці називали Єгипет (22,5%), країни Європи (18%) і Туреччину (6,7%).

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