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О каком отдыхе мечтают защитники после победы: локации в Украине и за границей

Фото: Озеро Синевир в Карпатах (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Почти 400 украинским военнослужащих организовали восстановление на море за рубежом. Они прошли реабилитацию на курортах Красного моря в Египте.

О каком отдыхе и путешествиях мечтают украинские военнослужащие, TRAVEL РБК-Украина сообщили в пресс-службе туроператора Join UP!, который провел соответствующий опрос.

Компания инициировала программу восстановления на морских курортах за рубежом для украинских военнослужащих. Большинство участников находились на фронте с начала войны, а для 41% поездка имела целью реабилитацию после ранений.

Результаты опроса показали, что у 89,6% участников поездка положительно повлияла на психологическое состояние, у 74,8% – на физическое состояние.

После победы большинство военнослужащих хотели бы провести некоторое время в Украине (37,1%) – чаще дома, другие поехали бы в освобожденный Крым или Карпаты.

Фото: Отдых в Египте (unsplash.com/sandro-gautier)

Среди любимых мест в Украине назвали популярные курорты и города, а также защитники мечтают о таких локациях:

  • Голубые озера в Донецкой области;
  • рыбалка на Днепре,
  • озеро Свитязь на Волыни;
  • Белое озеро в Ровенской области.

Некоторые планируют также поехать за границу. Чаще всего военнослужащие называли Египет (22,5%), страны Европы (18%) и Турцию (6,7%).

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области открывают пляжи для купания.

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