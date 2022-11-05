По кишені українцям. Яка вартість життя у великих містах Чехії

Чехія – одна з країн ЄС, які гостинно приймають українців під час війни. Цю країну варто обрати для тимчасового проживання завдяки високому рівню життя та порівняно невисоким цінам.
Скільки коштують житло, продукти та транспорт у Чехії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.
За вартістю життя Прага посіла 60 місце із 227 міст у рейтингу Mercer Cost of Living 2022. Жити в цій столиці дешевше, ніж у Лондоні, Дубліні та Мілані.
Родині з 2 людей на місяць вистачить бюджета у 1400 євро (35000 чеських крон).
Житло в оренду у Чехії дешевше, ніж у країнах Західної Європи. Наприклад, у центрі Праги однокімнатну квартиру можна орендувати за 600 євро на місяць, а в інших районах – за 400 євро. Що ближче історичний центр і лінія метро, то дорожче обійдеться оренда.
У менших містах – наприклад, Остраві та Брно – витрати на оренду будуть меншими з огляду на нижчий попит.
При виборі однокімнатної квартири слід враховувати, що такий тип житла в Чехії найчастіше не передбачає окрему кухню.
А при підписанні договору оренди власник може попросити сплатити плату за перший та останній місяці проживання.
Додатково до плати за оренду слід врахувати вартість комунальних послуг (воду, світло, вивіз сміття) –180 євро. Це водопостачання, світло, вивіз сміття. У Чехії найчастіше світло та газ прив'язані до конкретної людини, а не до квартири. Також існують неспеціалізовані комунальні платежі – освітлення в під'їзді, прибирання будинкової території̈.
Інтернет удома обійдеться у 20 євро на місяць.
Родина, яка готує страви вдома, може вкластися у 200 євро на місяць. Якщо не обмежуватися купівлею продуктів, але й харчуватися поза межами дому, слід розраховувати на 350-400 євро на місяць.
В Чехії працюють великі торговельні мережі: англійські супермаркети Tesco, німецькі Aldi та Albert, місцевий підрозділ голландської Ahold Delhaize, а також Billa та Lidl.
Слід врахувати, що наклейка Klassa на продуктах у супермаркеті – це знак, що свідчить про високу якість товару. Втім, недорогі та якісні також продукти мжна купити і на фермерських ринках.
Вартість обіду на двох у недорогому ресторані може скласти 16 євро. Якщо заклад середнього класу або розташований у туристичному центрі – удвічі більше. Замовляючи алкоголь чи цигарки, варто врахувати, що вони коштують дорого. Наприклад: пляшка вина – 5 євро, пиво – 0,7 євро, пачка цигарок – 3,5 євро.
У Чехії є не лише традиційні місцеві ресторани. Також можна відвідати французькі кондитерські, британські паби, ресторани японської, китайської, корейської кухні, а також аргентинські стейк-хауси та кубинські ресторани.
Сходити у Празький театр обійдеться в 35 євро за квиток, у кіно – 5 євро.
Між містами у Чехії можна їздити потягами та автобусами. У містах краще користуватися громадським транспортом. Можна придбати квитки як для разових поїздок, так і проїзні на місяць.
Якщо є потреба їздити власним автомобілем, ціни на пальне коливаються від від 1,29 євро до 1,36 євро за літр. Для поїздок платними магістралями необхідно на заправці купити віньєтку для авто – вона 55,5 євро на рік.
В Чехії високий рівень охорони здоров'я. Безкоштовно медичні послуги - для власникыв державних страхових полісів, які біженці отримують упродовж 5 місяців.
Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Згодом базовий пакет на місяць обійдеться у 80 євро. За ці кошти можна отримати консультацію лікаря та видачу медичних препаратів по рецепту.
Якщо страхування відсутнє, то огляд лікаря обійдеться у 25-30 євро. Як і в інших країнах, дуже дорого коштують стоматологічні послуги.
Нагадаємо, ми писали, що зміниться для українців у Чехії у 2023 році.