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На проживання та житло. Які виплати отримуватимуть українці у Чехії з липня

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Середа 31 травня 2023 14:36
На проживання та житло. Які виплати отримуватимуть українці у Чехії з липня Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із 1 липня у Чехії набувають чинності нові умови допомоги українським біженцям. У законі Lex Ukrajina V йдеться про зміну сум виплат та правил проживання.

На яку фінансову допомогу можуть розраховувати українські біженці, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Одна з найважливіших змін – власники житла отримуватимуть кошти за розміщення біженців, якщо ті проживають під одним дахом. В інших випадках, включаючи проживання у готелях, українці самостійно оплачуватимуть оренду місць проживання – на це гроші виділятиме держава.

Йдеться про фіксовані суми на житло, а не реальну вартість оренди:

  • для 1 людини – 2 400 крон (3985 грн);
  • для 2 людей – 4 800 крон;
  • для 3 осіб – 7 200 крон;
  • для родини з 4 осіб – 9 600 крон;
  • для 5 і більше людей – 12 000 крон.

Ці суми стосуються оплати проживання у готелях після 5 місяців безкоштовного розміщення та компенсації власникам, які живуть під одним дахом із біженцями. Для оренди квартир, які внесені реєстру Мінпраці, фіксовані суми на 20% більші – (3000 – 15000 крон).

На проживання та житло. Які виплати отримуватимуть українці у Чехії з липняФото: Біженці в готелях (gettyimages.com)

Водночас виплати на проживання та житло будуть розглядатися як комплексна допомога, окремо їх надавати не будуть.

Із 1 липня сума виплат на проживання розраховуватиметься з прожиткового мінімуму – 4860 крон (8071 грн) замість 5000 крон, 3 490 крон для дітей до 18 років. Після 5 місяців сума – 3130 крон.

При розрахунку суми допомоги перевірятимуть банківські рахунки в Чехії та враховуватимуть доходи в цій країні, та з-за кордону.

Виплати розраховуватимуть за схемою: до фіксованої суми на оренду житла додають суму фінансової допомоги і віднімають дохід. Для однієї людини це виглядатиме так: 3130 крон (мінімум для існування)+2400 (фіксована сума на оренду житла) – 0 (дохід) = 5530 крон (9184 грн).

Цю суму ще також звірятимуть із можливими заощадженнями біженця.

Нагадаємо, ми писали, що тисячі українців можуть втратити житло у Чехії.

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