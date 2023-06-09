У Києві відновив роботу візовий центр Канади: які послуги доступні

Візовий центр Канади відновив роботу в Києві з 29 травня за новою адресою. Наразі будуть надаватися тільки послуги зі збору біометричних даних.

Всі інші послуги, включаючи подачу паспортів, поки недоступні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт центру.

Записатися на здачу біометричних даних можна лише через електронну пошту (Canada_registration@vfshelpline.com). Система онлайн-запису недоступна. Звертатися можуть лише власники листів з біометричними інструкціями (BIL). Терміновий запис на здачу біометричних даних поки недоступний.

"Після того, як ви отримаєте повідомлення від уряду Канади про необхідність здати біометричні дані, вам необхідно здійснити онлайн запис на прийом до візового центру Канади. Попередній запис є обов'язковим для здачі біометричних даних", – зазначають на сторінці центру.

Разом з паспортом будуть потрібні такі документи:

Лист з інструкціями щодо здачі біометричних даних. Підтвердження запису на прийом. Письмова згода візового центру, підписана кожним заявником.

Адреса візового центру в Києві: БЦ Іллінський, вул. Іллінська, 8.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00.

Між тим, подача паспортів до візового центру в Києві недоступна, але можлива за межами України. Послуга доступна кур'єрською службою/поштою у багатьох візових центрах. Разом з паспортом треба буде надіслати:

Лист із запитом на отримання паспорта, отриманий від IRCC. Ваші контактні дані або вашого уповноваженого представника за межами України, включаючи електронну пошту, номер телефону та зворотну адресу за межами України. Письмова згода візового центру, підписана кожним заявником.

Нагадаємо, ми писали, що Канада продовжила програму CUAET для українців. Подавати документи на візу можна до 15 липня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.