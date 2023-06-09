В Киеве возобновил работу визовый центр Канады: какие услуги доступны

Визовый центр Канады возобновил работу в Киеве с 29 мая по новому адресу. Пока будут предоставляться только услуги по сбору биометрических данных.
Все остальные услуги, включая подачу паспортов, пока недоступны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт центра.
Записаться на сдачу биометрических данных можно только по электронной почте (Canada_registration@vfshelpline.com). Система записи онлайн недоступна. Обращаться могут только те, кто получили письма с биометрическими инструкциями (BIL). Срочная запись на сдачу биометрических данных пока недоступна.
"После того, как вы получите сообщение от правительства Канады о необходимости сдать биометрические данные, вам необходимо осуществить онлайн запись на прием в визовый центр Канады. Предварительная запись обязательна для сдачи биометрических данных", – отмечают на странице центра.
Вместе с паспортом потребуются следующие документы:
Адрес визового центра в Киеве: БЦ Ильинский, ул. Ильинская, 8.
График работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.
Между тем подача паспортов в визовый центр в Киеве недоступна, но возможна за пределами Украины. Услуга доступна курьерской службой/почтой во многих визовых центрах. Вместе с паспортом нужно будет отправить:
Напомним, мы писали, что Канада продлила программу CUAET для украинцев. Подавать документы на визу можно до 15 июля 2023 года.
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