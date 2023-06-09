В Киеве возобновил работу визовый центр Канады: какие услуги доступны

Визовый центр Канады возобновил работу в Киеве с 29 мая по новому адресу. Пока будут предоставляться только услуги по сбору биометрических данных.

Все остальные услуги, включая подачу паспортов, пока недоступны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт центра.

Записаться на сдачу биометрических данных можно только по электронной почте (Canada_registration@vfshelpline.com). Система записи онлайн недоступна. Обращаться могут только те, кто получили письма с биометрическими инструкциями (BIL). Срочная запись на сдачу биометрических данных пока недоступна.

"После того, как вы получите сообщение от правительства Канады о необходимости сдать биометрические данные, вам необходимо осуществить онлайн запись на прием в визовый центр Канады. Предварительная запись обязательна для сдачи биометрических данных", – отмечают на странице центра.

Вместе с паспортом потребуются следующие документы:

Письмо с инструкциями по сдаче биометрических данных. Подтверждение записи на прием. Письменное согласие визового центра, подписанное каждым заявителем.

Адрес визового центра в Киеве: БЦ Ильинский, ул. Ильинская, 8.

График работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Между тем подача паспортов в визовый центр в Киеве недоступна, но возможна за пределами Украины. Услуга доступна курьерской службой/почтой во многих визовых центрах. Вместе с паспортом нужно будет отправить:

Письмо с запросом на получение паспорта, полученное от IRCC. Ваши контактные данные или уполномоченного представителя за пределами Украины, включая электронную почту, номер телефона и обратный адрес за пределами Украины. Письменное согласие визового центра, подписанное каждым заявителем.

Напомним, мы писали, что Канада продлила программу CUAET для украинцев. Подавать документы на визу можно до 15 июля 2023 года.

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