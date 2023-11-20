Які землі Німеччини приймають українців у листопаді: адреси відкритих таборів

У Німеччину щомісяця прибувають тисячі українських біженців. Через брак місць більшість федеральних земель не приймають нових людей, тому ситуацію слід вивчити заздалегідь.

До яких таборів у Німеччині можна вирушати у листопаді втікачам від війни та які умови там діють, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki.

Якщо біженці не мають у Німеччині родичів чи знайомих, які можуть прописати у своєму житлі, залишається тільки один шлях – через пункти первинного прийому. Там людину зареєструють як новоприбулу, дадуть тимчасовий дах і далі розподілять на поселення Німеччиною. Права вибору місця, куди відправлять, зараз немає.

Слід зазначити, що кілька таборів первинного прийому вже переповнені та більше не приймають нових біженців. За останніми даними волонтерів UAhelp, українських біженців приймають у таких землях:

Берлін:

Tegel (колишній аеропорт) – найбільший пункт первинного прийому. Звідти направляють на розселення по всій Німеччині. Територія центру закрита. Всередину можна потрапити на спеціальному автобусі. Якщо їхати машиною, потрібно буде залишити її на парковці зовні та заїхати всередину автобусом. Усі дані, включаючи телефонну лінію центру, можна знайти за посиланням.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруе (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не приймають тих, хто приїхав власним автомобілем (нема парковки). Не приймають домашніх тварин, більших за кішку.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – складно дістатися громадським транспортом, на машині можна. Не приймають з великими собаками (понад 35 кг) та з собаками бійцівських порід.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – табір не приймає людей, яким потрібна медична допомога або спеціальний догляд; приймають із невеликими тваринами, які мають увесь час перебувати із господарями, собак треба буде тримати постійно на повідку.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – тимчасово не приймає біженців із України.

біженців із України. Зіндельфінген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen) – табір більше не приймає біженців з України;

Елльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – табір переповнений, більше не приймає .

. Зігмарінген Sigmaringen (Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen) – табір більше не приймає біженців.

Баварія:

Бамберг Bamberg Ankerzentrum у Верхній Франконії (Erlenweg 4, 96050 Bamberg) – біженців приймає тільки цей табір.

Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf) – не приймає біженці в;

в; Ергольдінг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding) – табір не приймає біженців з України.

Фото: Тимчасовий табір у Німеччині (gettyimages.com)

Гессен:

Гіссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – бажано приїжджати до 20:00 в робочі дні. В інший час теж приймають, але доведеться зачекати. Якщо приїжджаєте пізно і без автомобіля, зверніться до Bahnhofsmission у Франкфурті, там можуть розмістити на одну ніч.

Нижня Саксонія:

Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). У перехідний період у співробітників табору Messe Hannover можна отримати квиток до табору в Bramsche безплатно.

Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover) – табір закрився 14 вересня 2023 року. Нових біженців перенаправляють до Брамше.

Північний Рейн-Вестфалія:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксонія:

Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);

Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig) – табір не приймає українських біженців;

українських біженців; Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden) – місто не приймає і перенаправляє до табору Меране.

Тюрингія:

Хермздорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Табір в Зуль (Suhl) більше не приймає біженців.

Біженців попереджають, що не варто шукати, у якому таборі кращі умови – вони суттєво не відрізняються. Краще їхати в локацію, куди зручніше дістатися.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах стає менше українських біженців. Німеччина входить до переліку країн, куди приїжжає найбільше українців.

Також повідомлялося, як зміняться виплати українським біженців у Німеччині у наступному році. Розмір допомоги збільшиться на 12%.

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