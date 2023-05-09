Які речі заборонено везти з України за кордон: митні правила

У зв'язку із війною багато українців почали частіше їздити в інші країни. При цьому нерідко при перетині кордону у них забирають деякі речі, продукти чи ліки.
Які речі митні правила забороняють везти з України, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на visitukraine.today.
Українці, які в іншій країні мають потребу в конкретних українських продуктах та ліках, при нагоді намагаються привезти їх з дому. Поради про правила перевезення зазвичай запитують у соцмережах. У перші місяці війни прикордонники зазвичай пропускали громадян без особливих перевірок їхніх сумок.
Між тим, у Державній митній службі України нагадують, які речі, продукти та заборонено провозити через кордон.
Їжу везти із собою можна, але з певними умовами. Наприклад, це можуть бути готові страви не більше 2 кг. Консервацію також можуть пропустити, якщо вона не буде підозрілою.
Також є норми на популярні продукти:
А от м'ясні та молочнені продукти везти категорично заборонено:
Також суворий контроль діє стосовно ліків. Не можна провозити такі категорії препаратів:
Алкоголь і тютюн можна перевозити наземним транспортом в обмеженій кількості. Провозити такі речовини можуть тільки особи від 21 років.
Фото: На кордоні можуть забрати заборонені до перевезення продукти і речі (gettyimages.com)
Під заборону на вивезення з України потрапили різні категорії предметів. Наприклад:
Про повний перелік особистих речей та їхню кількість, які можна везти із собою з України, можна прочитати на сайті Державної митної служби.
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