Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила

В связи с войной многие украинцы начали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них забирают некоторые вещи, продукты или лекарства.
Какие вещи таможенные правила запрещают везти из Украины, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на visitukraine.today.
Украинцы, которые в другой стране нуждаются в конкретных украинских продуктах и лекарствах, при случае пытаются привезти их из дома. Советы о правилах провоза обычно спрашивают в соцсетях. В первые месяцы войны пограничники обычно пропускали граждан без особых проверок их сумок.
Между тем в Государственной таможенной службе Украины напоминают, какие вещи, продукты и запрещено провозить через границу.
Еду везти с собой можно, но с определенными условиями. К примеру, это могут быть готовые блюда не более 2 кг. Консервацию также могут пропустить, если она не будет подозрительной.
Также есть нормы на популярные продукты:
А вот мясные и молочные продукты везти категорически запрещено:
Также строгий контроль действует по отношению к лекарствам. Нельзя провозить следующие категории препаратов:
Алкоголь и табак можно перевозить в наземном транспорте в ограниченном количестве. Провозить такие вещества могут только лица от 21 лет.
Фото: На границе могут забрать запрещенные к перевозке продукты и вещи (gettyimages.com)
Под запрет на вывоз из Украины попали разные категории предметов. К примеру:
О полном перечне личных вещей и их количестве, которое можно везти с собой из Украины, можно прочитать на сайте Государственной таможенной службы.
Напомним, мы писали, как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей.