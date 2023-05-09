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Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила

Фото: Пересечение границы Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

В связи с войной многие украинцы начали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них забирают некоторые вещи, продукты или лекарства.

Какие вещи таможенные правила запрещают везти из Украины, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на visitukraine.today.

Какую еду и лекарства могут изъять на границе

Украинцы, которые в другой стране нуждаются в конкретных украинских продуктах и лекарствах, при случае пытаются привезти их из дома. Советы о правилах провоза обычно спрашивают в соцсетях. В первые месяцы войны пограничники обычно пропускали граждан без особых проверок их сумок.

Между тем в Государственной таможенной службе Украины напоминают, какие вещи, продукты и запрещено провозить через границу.

Еду везти с собой можно, но с определенными условиями. К примеру, это могут быть готовые блюда не более 2 кг. Консервацию также могут пропустить, если она не будет подозрительной.

Также есть нормы на популярные продукты:

  • кофе – до 500 г;
  • шоколад – несколько плиток;
  • мед – до 2 кг;
  • яйца – до 2 кг.

А вот мясные и молочные продукты везти категорически запрещено:

  • свежее мясо;
  • сало, колбасы;
  • сыры, молоко и кисломолочные продукты;
  • свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры.

Фото: Проверка на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Также строгий контроль действует по отношению к лекарствам. Нельзя провозить следующие категории препаратов:

  • с наркотическими или психотропными веществами в составе;
  • сильнодействующие препараты, если нет рецепта от врача;
  • лекарства объемом более 500 мл.

Какие ограничения действуют на вывоз алкоголя и табака

Алкоголь и табак можно перевозить в наземном транспорте в ограниченном количестве. Провозить такие вещества могут только лица от 21 лет.

  • крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
  • слабо алкогольные напитки – до 2 л на человека;
  • пиво (до 16 л);
  • вино – до 4 л;
  • сигареты – 2 открытых пачки;
  • сигары – до 10 шт;
  • жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Фото: На границе могут забрать запрещенные к перевозке продукты и вещи (gettyimages.com)

Какие еще предметы запрещено вывозить

Под запрет на вывоз из Украины попали разные категории предметов. К примеру:

  • оружие, боеприпасы и военное снаряжение;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
  • произведения искусства, культурные и исторические ценности;
  • аннулированные ценные бумаги;
  • товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности;

О полном перечне личных вещей и их количестве, которое можно везти с собой из Украины, можно прочитать на сайте Государственной таможенной службы.

Напомним, мы писали, как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей.

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