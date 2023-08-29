Які речі можна ввозити через кордон України: митні правила

Українцям, які повертаються з-за кордону, слід знати про правила ввезення особистих речей в Україну. Їх не треба декларувати та сплачувати податок.

Перелік товарів, які можна ввозити в Україну без декларування, TRAVEL РБК-Україна наводить із посиланням на Державну митну службу України.

Які товари можна везти без декларування

У відомстві нагадали про найпоширеніші товари, які можуть бути віднесені до категорії особистих речей та правила їх ввезення:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості, що забезпечує потреби однієї людини на час поїздки; 0,5 л туалетної води та/або 100 г парфумів;

одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні;

прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки таких, що були в користуванні;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

переносні музичні інструменти не більше 2 шт;

мобільні телефони не більше 2 шт;

переносні персональні комп’ютери не більше 2 шт і периферійне обладнання до них;

індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за її станом з ознаками таких, що були в користуванні;

лікарські засоби – до 5 упаковок кожного найменування на одну особу (крім тих, що містять наркотичні чи психотропні речовини), або за кількістю, зазначену в рецепті лікаря.

звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски за кількістю дітей, які перетинають кордон разом із громадянином, а у разі відсутності дітей – не більше 1 шт;

одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну людину з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи – не більше 1 шт;

спортивне спорядження, зокрема, велосипед, призначене для використання однією особою.

Якщо людина везе також подарунки чи інші товари, без оподаткування їхня вага має бути до 50 кг, а загальна вартість не має перевищувати 500 євро.

Фото: Українці за кордоном (gettyimages.com)

Які обмеження слід враховувати при ввезенні продуктів

Дозволяється ввозити на територію України такі категорії продуктів для особистого користування:

алкогольні вироби (з 18 років): горілчані вироби – 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л;

тютюнові вироби (з 18 років) – 200 цигарок або 50 сигар чи 250 г тютюну, або 250 г цих виробів;,

харчові продукти для власного споживання на загальну суму до 200 євро, до 2 кг кожного найменування в упаковці, без упаковки – до 2 кг кожного найменування (крім продуктів тваринного походження);

харчові продукти вагою до 10 кг в упаковці виробника, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових або експрес-відправленнях;

Заборонено перевозити на територію України у багажі без супроводу продукти харчування без упаковки виробника.

Нагадаємо, раніше українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.

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