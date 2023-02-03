UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Схеми обману українців при працевлаштуванні за кордоном: як уникнути шахрайства

Фото: Працевлаштування за кордоном (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

З початку війни за кордоном опинилися мільйони українців. Разом із тимчасовим захистом біженці отримали доступ до ринку праці в європейських країнах.

Як не натрапити на шахрайство під час працевлаштування, TRAVEL РБК-Україна розповіли в міграційній платформі EWL. 

Які є схеми обману при працевлаштуванні

Існує кілька схем, які використовують шахраї і несумлінні роботодавці – такі можна умовно поділити на 2 групи, каже керівник відділу легалізації платформи Марія Кузенко.

"До першої можна віднести схеми, коли людина, що шукає роботу, не знає про пастки і що її можуть обманути. До другої – коли людина свідомо погоджується на сумнівні ризиковані пропозиції працевлаштування, але в результаті все одно стає жертвою обману. Наприклад, працевлаштування без трудового договору", – пояснює експерт.

Вона перелічує найпоширеніші схеми шахрайства:

  • Робота без оформлення трудового договору. Деякі недобросовісні агенції з працевлаштування або посередники обіцяють ставки вищі за ринкові, але при цьому не оформлюють легально документи. Люди, бажаючи заробляти більше, погоджуються і працюють без трудового договору. В результаті можуть зовсім не отримати зарплату.
  • Погані умови проживання. Українцям пропонують гарні умови проживання та зарплату. Проте в реальності вони не відповідають заявленим і з’ясовується, що такої роботи немає. Натомість пропонують працевлаштуватися на іншу, з менш привабливими ставками і умовами.
  • Обман на оголошеннях про роботу. Шахраї видають себе за роботодавців, розміщують в інтернеті вакансії з привабливим описом і обіцянками гарної роботи і зарплати, але не висувають надмірних вимог до кандидатів. У рекламі можуть використати назву відомої міжнародної компанії. Все це переконує кандидата відправити заявку на роботу. Через деякий час він отримує e-mail, де повідомляють, що його "кандидатура ідеальна", але для прийому на роботу треба заповнити анкету з датою народження, адресою проживання, номером рахунку і надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.

Фото: Працедавці обіцяють вищу зарплату при нелегальномому оформленні (gettyimages.com)

"Приступати до роботи варто тільки після підписання договору"

Щоб уникнути шахрайства, фахівці EWL радять українцям перевіряти інформацію про компанію, в якій вони збираються працювати:

  • як давно компанія працює на ринку;
  • чи є компанія ​​в соцмережах, чи має сайт, які про неї відгуки;
  • чи є всі необхідні ліцензії у компанії на території країни;
  • чи легко знайти інформацію про власників і ключових працівників компанії;
  • чи пишуть про компанію в медіа і що саме.

Також необхідно обов’язково підписати трудовий договір. У ньому має бути зазначена інформація про працевлаштування – посада, зарплата, умови роботи.

Приступати до праці варто тільки після підписання договору. Громадяни України, які виходять на роботу без підписаного договору або перед його підписанням, наражаються на зловживання з боку нечесних роботодавців.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про правила роботи в Німеччині.

Також ми розповідали, чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схемаработа в Польше