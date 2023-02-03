Схеми обману українців при працевлаштуванні за кордоном: як уникнути шахрайства

З початку війни за кордоном опинилися мільйони українців. Разом із тимчасовим захистом біженці отримали доступ до ринку праці в європейських країнах.

Як не натрапити на шахрайство під час працевлаштування, TRAVEL РБК-Україна розповіли в міграційній платформі EWL.

Які є схеми обману при працевлаштуванні

Існує кілька схем, які використовують шахраї і несумлінні роботодавці – такі можна умовно поділити на 2 групи, каже керівник відділу легалізації платформи Марія Кузенко.

"До першої можна віднести схеми, коли людина, що шукає роботу, не знає про пастки і що її можуть обманути. До другої – коли людина свідомо погоджується на сумнівні ризиковані пропозиції працевлаштування, але в результаті все одно стає жертвою обману. Наприклад, працевлаштування без трудового договору", – пояснює експерт.

Вона перелічує найпоширеніші схеми шахрайства:

Робота без оформлення трудового договору. Деякі недобросовісні агенції з працевлаштування або посередники обіцяють ставки вищі за ринкові, але при цьому не оформлюють легально документи. Люди, бажаючи заробляти більше, погоджуються і працюють без трудового договору. В результаті можуть зовсім не отримати зарплату.

Деякі недобросовісні агенції з працевлаштування або посередники обіцяють ставки вищі за ринкові, але при цьому не оформлюють легально документи. Люди, бажаючи заробляти більше, погоджуються і працюють без трудового договору. В результаті можуть зовсім не отримати зарплату. Погані умови проживання. Українцям пропонують гарні умови проживання та зарплату. Проте в реальності вони не відповідають заявленим і з’ясовується, що такої роботи немає. Натомість пропонують працевлаштуватися на іншу, з менш привабливими ставками і умовами.

Українцям пропонують гарні умови проживання та зарплату. Проте в реальності вони не відповідають заявленим і з’ясовується, що такої роботи немає. Натомість пропонують працевлаштуватися на іншу, з менш привабливими ставками і умовами. Обман на оголошеннях про роботу. Шахраї видають себе за роботодавців, розміщують в інтернеті вакансії з привабливим описом і обіцянками гарної роботи і зарплати, але не висувають надмірних вимог до кандидатів. У рекламі можуть використати назву відомої міжнародної компанії. Все це переконує кандидата відправити заявку на роботу. Через деякий час він отримує e-mail, де повідомляють, що його "кандидатура ідеальна", але для прийому на роботу треба заповнити анкету з датою народження, адресою проживання, номером рахунку і надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.

Фото: Працедавці обіцяють вищу зарплату при нелегальномому оформленні (gettyimages.com)

"Приступати до роботи варто тільки після підписання договору"

Щоб уникнути шахрайства, фахівці EWL радять українцям перевіряти інформацію про компанію, в якій вони збираються працювати:

як давно компанія працює на ринку;

чи є компанія ​​в соцмережах, чи має сайт, які про неї відгуки;

чи є всі необхідні ліцензії у компанії на території країни;

чи легко знайти інформацію про власників і ключових працівників компанії;

чи пишуть про компанію в медіа і що саме.

Також необхідно обов’язково підписати трудовий договір. У ньому має бути зазначена інформація про працевлаштування – посада, зарплата, умови роботи.

Приступати до праці варто тільки після підписання договору. Громадяни України, які виходять на роботу без підписаного договору або перед його підписанням, наражаються на зловживання з боку нечесних роботодавців.

Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про правила роботи в Німеччині.

Також ми розповідали, чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту.

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