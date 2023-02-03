Схемы обмана украинцев при трудоустройстве за границей: как избежать мошенничества

С начала войны за границей оказались миллионы украинцев. Вместе с временной защитой беженцы получили доступ на рынок труда в европейских странах.
Как не столкнуться с мошенничеством во время трудоустройства, TRAVEL РБК-Украина рассказали в миграционной платформе EWL.
Существует несколько схем, которые используют мошенники и недобросовестные работодатели – такие условно можно разделить на 2 группы, говорит руководитель отдела легализации платформы Мария Кузенко.
"К первой можно отнести схемы, когда человек, ищущий работу, не знает о ловушках и что его могут обмануть. Ко второй – когда человек сознательно соглашается на сомнительные рискованные предложения трудоустройства, но в результате все равно становится жертвой обмана. Например, трудоустройство трудового договора", – объясняет эксперт.
Она перечисляет самые распространенные схемы мошенничества:
Чтобы избежать мошенничества, специалисты EWL советуют украинцам проверять информацию о компании, в которой они собираются работать:
Также нужно обязательно подписать трудовой договор. В нем должна быть указана информация о трудоустройстве – должность, зарплата, условия работы.
Приступать к труду следует только после заключения договора. Граждане Украины, которые выходят на работу без подписанного договора или до его подписания, рискуют столкнуться со злоупотреблениями со стороны нечестных работодателей.
Напомним, мы писали, что украинцев предупредили о правилах работы в Германии.
Также мы рассказывали, можно ли украинцам ехать в Европу без временной защиты.
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