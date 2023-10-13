UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівника готелю у європейській країні звільнили після скарг українців: деталі

Фото: Готель Strathspey у Шотландії (strathspey-hotel.co.uk)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці, яких поселили у шотландському готелі Strathspey, скаржилися на умови проживання. Директора дорогого закладу звільнили.

Які порушення виявили у готелі, РБК-Україна розповідає з посиланням на dailymail.co.uk.

Українські біженці, яких розмістили у дорогому готелі Strathspey у Шотландії із серпня 2022 року, скаржилися на погані умови, у яких вони змушені жити. Серед скарг були: зламані ліфти, проблеми із Wi-Fi, комахи в номерах та неякісне харчування ("лише нагетси та чипси"). Про ці умови написали у місцевій пресі.

Директора готелю Ієна Міллера, який мав зарплату 120 тисяч фунтів стерлінгів (139 тис. євро) на рік, звільнили. Керівництво готельної мережі вирішило, що його промахи завдали шкоди репутації компанії. Чоловік подав подав позов про несправедливе звільнення, але суд у Глазго відхилив його.

Між тим, на погані умови та неякісне харчування у готелях скаржаться українські біженці й у інших країнах. Зокрема, у готелі в польському місті Познань біженці скаржилися на антисанітарію та погане харчування. Після перевірок власнику неодноразово приписували покращити умови.

Також через скарги на погані умови українських біженців в Ірландії більше не селитимуть у наметовому таборі. Натомість для людей готують місця у виставковому центрі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шотландияжилье для переселенцев