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Керівника готелю у європейській країні звільнили після скарг українців: деталі

П'ятниця 13 жовтня 2023 15:03
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Керівника готелю у європейській країні звільнили після скарг українців: деталі Фото: Готель Strathspey у Шотландії (strathspey-hotel.co.uk)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці, яких поселили у шотландському готелі Strathspey, скаржилися на умови проживання. Директора дорогого закладу звільнили.

Які порушення виявили у готелі, РБК-Україна розповідає з посиланням на dailymail.co.uk.

Українські біженці, яких розмістили у дорогому готелі Strathspey у Шотландії із серпня 2022 року, скаржилися на погані умови, у яких вони змушені жити. Серед скарг були: зламані ліфти, проблеми із Wi-Fi, комахи в номерах та неякісне харчування ("лише нагетси та чипси"). Про ці умови написали у місцевій пресі.

Директора готелю Ієна Міллера, який мав зарплату 120 тисяч фунтів стерлінгів (139 тис. євро) на рік, звільнили. Керівництво готельної мережі вирішило, що його промахи завдали шкоди репутації компанії. Чоловік подав подав позов про несправедливе звільнення, але суд у Глазго відхилив його.

Між тим, на погані умови та неякісне харчування у готелях скаржаться українські біженці й у інших країнах. Зокрема, у готелі в польському місті Познань біженці скаржилися на антисанітарію та погане харчування. Після перевірок власнику неодноразово приписували покращити умови.

Також через скарги на погані умови українських біженців в Ірландії більше не селитимуть у наметовому таборі. Натомість для людей готують місця у виставковому центрі.

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