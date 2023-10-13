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Руководителя гостиницы в европейской стране уволили после жалоб украинцев: детали

Пятница 13 октября 2023 15:03
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Руководителя гостиницы в европейской стране уволили после жалоб украинцев: детали Фото: Отель Strathspey в Шотландии (strathspey-hotel.co.uk)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы, которых поселили в шотландской гостинице Strathspey, жаловались на условия проживания. Директора дорогого заведения уволили.

Какие нарушения обнаружили в гостинице, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на dailymail.co.uk.

Украинские беженцы, которых разместили в дорогой гостинице Strathspey в Шотландии с августа 2022 года, жаловались на плохие условия, в которых они вынуждены жить. Среди жалоб были: сломанные лифты, проблемы с Wi-Fi, насекомые в номерах и некачественное питание ("только нагетсы и чипсы"). Об этих условиях написали в местной прессе.

Директора отеля Иена Миллера, который имел зарплату 120 тысяч фунтов стерлингов (139 тыс. евро) в год, уволили. Руководство гостиничной сети решило, что его промахи нанесли ущерб репутации компании. Мужчина подал подал иск о несправедливом увольнении, но суд в Глазго отклонил его.

Между тем на плохие условия и некачественное питание в гостиницах жалуются украинские беженцы и в других странах. В частности, в гостинице в Познани беженцы жаловались на антисанитарию и плохое питание. После проверок владельцу неоднократно приписывали улучшить условия.

Также из-за жалобы на плохие условия украинских беженцев в Ирландии больше не будут селить в палаточном лагере. Для людей готовят места в выставочном центре.

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