Казкові замки та сади. Найкращі локації Німеччини для подорожі на вихідні

Німеччина – одна з найкращих країн для культурно-пізнавального туризму, де є багато історичних пам'яток, що входять до переліку спадщини ЮНЕСКО. На додачу до цього є безліч парків та природних локацій, де можна провести вихідні з родиною.

Які найкращі місця у Німеччині для подорожі одного дня, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainskagazeta.de.

Замок Нойшванштайн – із мультфільмів Діснея

У Німеччині багато величних замків, але замок Нойшванштайн – найцікавіший. Цю казкову локацію багато хто знає із найвідоміших у світі мультфільмів Діснея. Це одна з найпопулярніших туристичних локацій країни. Щороку замок відвідують понад 1,3 млн туристів.

Будівлю спроектували на замовлення баварського короля Людвіга II Віттельсбаха. Його почали зводити у 19 ст. на місці двох фортець, від яких на той час залишалися лише руїни. Замок мав повинен був бути копією середньовічного лицарського замку. Всі заплановані будівельні роботи так і не були завершені. Але попри це казковий замок з кінця 19 століття "заробляє" на туристах.

Фото: Замок відвідують понад 1 млн туристів (wikipedia.org)

Кельнський собор – найвідоміша пам'ятка Німеччини

Це найвідоміша пам'ятка Німеччині й один із найгарніших храмів у світі. Будівництво Кельнського собору зайняло понад 600 років. Тривалий час він був найбільшою будівлею на планеті, а зараз посідає друге місце у Європі та третє у світі. Висота собору сягає 157 м. Найбільший на планеті дзвін Святого Петра знаходиться у Кельнському соборі.

Пам'ятку відвідують близько 20 тисяч людей щодня.

Фото: Кельнський собор (pixabay.com)

3. Третій за популярністю у Європі парк розваг

"Європа-парк" у Русті – третій за популярністю парк розваг в Європі. Його відкрили 1975 року. Парк має має 18 тематичних зон, де працюють близько 100 атракціонів, кілька шоу та 13 американських гірок. Ще там є 6 готелів, кемпінг, кінотеатр і конференц-центр та аквапарк.

У 2022 році парк прийняв 5,4 млн відвідувачів.

Фото: Парк розваг у Німеччині (facebook.com/HalloTourist)

4. Бранденбурзькі ворота

Бранденбурзькі ворота – найвідоміший символ Берліна. Ворота спроектував архітектор Карл Готтард Ланґганс за мотивами Акрополя. Окрасою воріт є колісниця, якою керує богиня перемоги Вікторія. На внутрішніх стінах зображені подвиги Геракла.

Із 1989 року ворота стали одним з головних символів возз’єднання Німеччини.

Фото: Символ Берліна (pixabay.com)

5. Істсайдська галерея на Берлінській стіні

East Side Gallery – це галерея-пам’ятник свободи, створена художниками з усього світу на ділянці Берлінської стіни довжиною 1316 м. Її можна побачити неподалік від Східного залізничного вокзалу в Берліні. Це, мабуть, найбільша в світі галерея зображень просто неба.

Фото: Істсайдська галерея (pixabay.com)

6. Лорелея – скала русалки

Ця вертикальна скала заввишки 132 м відома з легенд про русалку, яка своїм співом заманювала рибалок, що пливли по Рейну.

Із вершини скелі відриваються мальовничі краєвиди, завдяки яким це місце є одним із найбільш відвідуваних місць серед туристів в Німеччині.

Фото: Замок неподалік від скали Лорелея (pixabay.com)

7. Майнау – острів квітів

На кордоні Німеччини, Австрії та Швейцарії біля підніжжя Альп знаходиться найбільше у країні Боденське озеро. У середні віки острів належав тевтонським лицарям. На місці середньовічного замку зведений палац і дзвіниця.

Фото: Острів квітів у Німеччині (pixabay.com)

В даний час острів належить приватним особам, які створили тут захопливі сади з екзотичними рослинами та метеликами. Щороку острів квітів відвідують близько 1,2 млн туристів.

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