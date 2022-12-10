Катастрофа з хлібом. У Польщі різко зростають ціни на продукти

У Польщі швидко зростають ціни на продукти – причина в подорожчанні електроенергії. Експерти прогнозують, що в наступному році стрибок цін буде ще більшим.

Найбільше можуть зрости ціни на хліб, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням ukrayina.pl.

Чому дорожчають продукти у Польщі

Справжнього подорожчання продуктів споживачі у Польщі ще не відчули, бо значна кількість компаній бере витрати виробництва на себе. Втім, коли така політика виробників зміниться, жителі Польщі можуть здивуватися різкому росту цін.

Експерти звертають увагу, що у хлібопекарській промисловості зараз справжня катастрофа, бо дорожчають енергоносії, борошно та цукор. Через це один пончик може коштувати навіть 8 злотих (66 гривень), тоді як зараз цей вид випічки коштує до 3 злотих (25 гривень).

"У м’ясопереробній галузі ціни зросли на 30%. Наступного року ситуація не покращиться, ціни піднімуться ще більше. Серед основних причин – подорожчання електроенергії", – пояснив експерт Адам Здановський.

Згідно з даними різних досліджень, суттєво дорожчають багато основних продуктів. Наприклад, жири додали в ціні 49%, сипучі вироби – 37,3%, м'ясо – 31,6%, молочні продукти – 30%.

Також виросли ціни на побутову хімію (24,2%), фрукти та овочі (22,5%), хліб (21,7%) та напої (14,8%).

Наразі зростання сум на цінниках продуктів досягло майже 20%. Втім, за прогнозами Національного банку Польщі, у першому кварталі 2023 року ціни зростуть на 21,5%.

Фото: Мережевий супермаркет в Польщі (unspash.com/prime-press-photo)

Скільки коштують продукти в супермаркетах Польщі

Останнім часом в магазинах подорожчав хліб, підтверджують TRAVEL РБК-Україна наші співгромадяни, які живуть у Польщі.

"Все помітно дорожчає, навіть за один місяць відчутно. Але найбільше видно ріст цін на хліб і молочні продукти", – розповідає Світлана Омельченко, яка мешкає у Гданську.

За її словами, ціни зараз досягли такого рівня:

хліб білий – 3,46 злотих (28,5 гривень);

молоко, 1 л – 3,94 злотих (32,5 гривень);

сир кисломолочний, 1 кг – 10 злотих (82,5 гривень);

яйця, 10 шт – 8,56 злотих (70,6 гривень).

За даними сайту dlahandlu.pl, найсуттєвіше зросли ціни на такі продукти:

олія, 1 л – до 13 злотих (107 гривень);

масло вершкове, 200 г – 6,50 злотих (54 гривні);

цукор, 1 кг – 6 злотих (49,5 гривень);

курятина, 1 кг – 13,7 злотих (113 гривень);

свинина, 1 кг – 26,3 злотих (216 гривень).

В цьому році вартість різдвяного кошика для поляків зросте на 500 злотих (понад 4 тисячі гривень). Загалом набір продуктів до святкового столу обійдеться в 1259 злотих (10,4 тис. грн).

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Польщі масово скасовують виплати.