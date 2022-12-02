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Зміна правил. Українцям у Польщі масово скасовують виплати: деталі

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П'ятниця 02 грудня 2022 14:52
Зміна правил. Українцям у Польщі масово скасовують виплати: деталі Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які отримують в Польщі тимчасовий захист, мають право на грошову допомогу нарівні з польськими громадянами. Серед таких – щомісячні виплати на дітей.

Втім, з початку війни виплати від соціального забезпечення в Польщі перестали отримувати вже понад 110 тисяч українців, TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Біженці з України отримують у Польщі грошову допомогу у 500 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років. Це трохи більше 4000 грн. Один раз на рік можна отримати 300 злотих для покупки шкільного приладдя.

Втім, вже понад 110 тисяч українців перестали отримувати призначені їм виплати. Управління соціального страхування ZUS утримує ці виплати, якщо біженці виїхали з Польщі на певний термін. Для отримання інформації ZUS співпрацює із Прикордонною службою.

"Багато українців вирішують залишити Польщу. Після перевірки виплати відновлюють або ні - якщо людина виїхала з країни на тривалий термін. Варто підкреслити, що самі українці також повідомляють в ZUS, що виїжджають з Польщі і не хочуть отримувати пільги. Можна сказати, що українські громадяни підходять до цього питання дуже чесно", – зазначив речник ZUS Павел Жебровський.

Раніше в Польщі зафіксували порушення щодо отримання зазначених виплат – деякі українці фактично проживали в Україні, а приїжджали до Польщі на короткий термін, щоб отримати ці гроші в польському банкоматі.

Зміна правил. Українцям у Польщі масово скасовують виплати: деталіФото: Багато українців їдуть додому і відмовляються від виплат самі (gettyimages.com)

Тому уряд країни ухвалив поправку до закону про допомогу громадянам України, яка зробить систему контролю за отриманням виплат жорсткішою. Ті, хто часто виїжджають в Україну, можуть бути позбавлені допомоги.

Нагадаємо, ми писали, куди поїхати біженцям у Німеччині та на яку допомогу розраховувати.

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