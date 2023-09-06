Карпати у міжсезоння. Найцікавіші локації та ціни на відпочинок

Літо 2023 року у Карпатах було дуже багатолюдним. У попередній статті я розповідав, що відсутність відкритих морських локацій до середини серпня – одна з основних причин, що призвела до туристичного "буму" у всіх регіонах Карпат цього літа, навіть попри несприятливу для туризму ситуацію в країні загалом.
Попереду – міжсезоння. Осінь у Карпатах, як правило, не багатолюдна. І ось це якраз не мінус, а більше – величезний плюс та один з аргументів, чому варто розглянути осінь для поїздки у невелику подорож на відпочинок у Карпатах.
Важливість відпочинку та зміни обстановки у нинішніх реаліях складно переоцінити. Тіло і психіка вимагають зміни обстановки, відпочинку та порятунку від стресу. Що там говорити, навіть просто гарненько виспатися – це вже аргумент, щоб змінити обстановку хоча б на кілька днів.
До того ж Карпати – один із найтихіших та найбезпечніших регіонів зараз. Основними туристами цього року стали жінки із дітьми. Також це військові, їхні сім'ї та ВПО з окупованих регіонів, які приїжджають сюди на реабілітацію.
Як правило, під час таких поїздок на відпочинок ми дотримуємося основних популярних локацій і маршрутів, щоб отримати емоції вже з перевірених тисячами людей до нас джерел. Грунтуючись на особистому досвіді, хочу заявити – дарма!
Наприклад, недалеко від Микуличина є відразу кілька найкрасивіших локацій, які зосереджені зовсім поруч. І сюди однозначно варто приїхати, щоби побачити їх на власні очі.
Виїжджаючи з Микуличина у бік Татарова, можна повернути ліворуч у бік присілка Поленіно та знайти на карті Велику Карпатську гойдалку. Машину доведеться залишити на невеликій стоянці перед мостом через ущелину. До нього ми ще повернемося трохи згодом. Далі – пішки на гору.
Ті, хто не дуже любить піші походи горами, можуть легко знайти місцеве "Карпатське таксі", яке на різних модифікаціях вітчизняного та зарубіжного автопрому довезе вас із вітерцем нагору.
Але я рекомендую саме пішу прогулянку. Переходимо містком через ущелину з гарною річкою внизу і йдемо нагору. Кілька разів зупиняємося на перепочинок, тому що підйом досить крутий. Всього близько 800 метрів нагору. Зверху вам відкриється велика полонина з найкрасивішим краєвидом і величезна, добротно зроблена, гойдалка. Висота її близько 10 метрів.
Це не просто краса для фото, але на ній ще й дуже весело кататися. Дуже гарне місце. Вхід безкоштовний. Поруч є пара дерев'яних будиночків, де вам запропонують чай, каву, глінтвейн та різні смаколики.
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Повертаємося назад. При переході через ущелину назад по містку, повертаємо ліворуч і легко знаходимо спуск у каньйон. Це каньйон на річці Прутець-Чемегівський. Одне з найкрасивіших місць, які нам довелося побачити за кілька поїздок до Карпат.
Це настільки красиве та чарівне місце, що здається якоюсь Нарнією чи порталом в інший, казковий світ. Висячі скелі стін каньйону дуже високі. Кришталева та бірюзова вода у річці з каскадами. У річці плаває багато форелі. Фото, можливо, передають реальні масштаби та красу цього місця максимум на 25 відсотків. До цього часу під враженням, як можна знайти таке місце випадково, просто гуляючи поблизу.
Наразі ця локація вже позначена на Google Maps як "Чемегівський каньйон". Але на момент нашого перебування з родиною там у 2021 році вона не була позначена ні на картах, ні в одному туристичному сайті-каталозі.
Потім, тут же, неподалік, можна поїхати подивитись Великий обвал, який утворився на схилі гори в червні 2020 року внаслідок сходу великого селевого потоку і довго пошкоджував та блокував дорогу, що проходить унизу. Він знаходиться на виїзді з Микуличина у бік Яремче.
Величезні валуни ніби зависли високо на схилі гори. Цей обвал зараз живий, і періодично відбуваються невеликі обсипання. Грунт досить "рідкий" і піщаний, тому він періодично сиплеться. Іноді там падають смереки та буки, що ростуть зверху. Почуваєшся там якоюсь мурахою. Місце однозначно справляє сильне враження і точно варто його відвідати.
Всі ці три дивовижні локації можна легко відвідати за один день, навіть не маючи автомобіля у розпорядженні. Але який же відпочинок у Татарові, Яремчі, Ворохті, Микуличині, Яблуниці чи Верховині без відвідування Буковеля (Поляниці)?
Хто їздив сюди взимку автомобілем, знає, що це той ще кошмар. Нескінченні пробки і переповнені автостоянки відбивають весь настрій і бажання до розваг. І ось тут – міжсезоння також беззаперечно виграє! Легко та вільно доїжджаємо до будь-яких стоянок. Але нам потрібно до витягу 2R.
Тут можна доїхати нагору, звідки відкривається незабутній краєвид у бік Буковеля (Поляниці) та у зворотний бік – на гірські хребти. Неймовірна краса! Гори-гори-гори аж до горизонту.
Там же на горі є ресторанчик, сувенірна лавка, а також найдовша в Україні зіп-лайн. На ньому можна спуститися вниз як на класичному зип-лайн, так і на велосипеді, який закріплений на тросах.
Проїжджаючи вгору на підйомнику, зверніть увагу на цілу трасу в деревах, що називається Родельбан. Це рейкова траса до верху підйомників, куди ви їдете на маленькій тачці. Шлях догори рівний і прямий, і вас тягне трос. А потім – спуск вниз на цих візках, але вже з великою швидкістю і по закрученій між деревами трасі під дією сили тяжіння!
Зверху вас проведуть швидкий інструктаж та побажають щасливого шляху. Дуже добре, що там є гальма! Летітимете, кричатимете і хихикатимете, як малі діти. Буде зовсім не зайвим взяти з собою екшн камеру або якесь кріплення для телефону. Обидві руки у вас будуть зайняті, і тримати девайс не вийде, а зняти це варто!
У цьому плані курорту Буковель конкуренцію становитиме, мабуть, лише Львів. Різних незвичайних та цікавих ресторанів, тематичних кафе та колиски – на будь-який смак та гаманець. Ну а після такого чудового екстремально-весело-смачного проведення часу, шикарна та звивиста гірська дорога, із чудовими краєвидами за вікном, приведе вас прямо до вашого котеджу чи готелю.
Наприклад, якщо розглядати відпочинок у Поляниці у міжсезоння, відштовхуватися можна від таких цін на житло:
Як бачимо, ціни в осінній період набагато нижчі, ніж зимові. Те саме з цінами на всі додаткові послуги та харчування.
Закінчити такий насичений і багатий на емоції день, звичайно ж, кращий за справжнє Карпатське СПА. Знайти чани прямо біля місця проживання не складе труднощів, пропозицій багато. Це, звичайно, просто найкраще закінчення дня! Супер розслаблення. Стрибаємо в крижану купіль і назад – у гаряченький чан із хвоєю та квітками календули. Надрозслаблені та задоволені, відпочиваємо та міцно спимо, готуючись до наступного дня.
Безумовно, ця стаття-інструкція – лише один із багатьох сценаріїв, які доступні в Карпатах в осінній період для відпочинку. Головне – одразу визначте, в яку частину Карпат ви хочете вирушити, та бажано заздалегідь забронювати житло та переглянути місця, куди ви хотіли б вирушити. А вже перебуваючи на місці – обов'язково не забувайте дослідити місцевість та не бійтеся експериментувати.
У наступному огляді йтиметься про цікаві локації Закарпаття.
Нагадаємо, раніше Олексій Войцеховський розповів РБК-Україна, чому важливо розвивати туризм навіть під час війни.
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