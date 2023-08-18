Стрімке подорожчання. Як змінюються ціни на відпочинок в Карпатах влітку

Яка вартість відпочинку в регіоні зараз і чого чекати туристам у міжсезоння – у колонці для РБК-Україна.

Ціни на відпочинок у Карпатах цього року змінювалися дуже часто. Взимку та навесні мало хто їхав відпочивати у гори, і вартість житла кардинально знизилася. А після руйнування росіянами Каховської ГЕС багато українців втратили надію на те, що таки зможуть відпочити на морі, і тому поїхали на захід у гори. Це теж вплинуло на ціни в регіоні.

Як змінювалася вартість відпочинку у Карпатах за рік і чого чекати у міжсезоння – у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповів член правління Асоціації гостинності Генічеського району, сертифікований туристичний гід Олексій Войцеховський.

Аномально низька вартість: що було з цінами у Карпатах під час блекаутів

Ціни на відпочинок у Карпатах – завжди актуальна тема для тих, хто планує провести свій відпочинок у цьому мальовничому гірському регіоні. Події останнього року істотно вплинула на туристичну індустрію, викликавши низку змін.

Зимовий сезон 2022-2023 років був періодом складних випробувань та потрясінь для туристичної галузі Карпат. Постійні відключення електроенергії через руйнування в енергосистемі України та практично відсутність снігу позначилися на завантаженні номерного фонду.

За словами власників житла, починаючи з середини грудня нових бронювань практично не було, скасовувалися і попередні броні.

У зв'язку з цим ціни на послуги в регіоні залишалися на невисокому рівні, відображаючи слабкий попит на тлі несприятливих погодних та енергетичних умов.

Наприклад, у грудні-січні можна було вільно зняти двомісний люкс у готелі Поляниці лише за 800-1000 грн. Це аномально дешево для зимового періоду у цьому регіоні.

Фото: За словами власників житла, з грудня нових бронювань майже не було, скасовувалися і попередні броні (Олексій Войцеховський/РБК-Україна)

Невеликий період з кінця січня до кінця лютого таки порадував снігом по всьому регіону, і закінчення зимового сезону дозволило місцевим попрацювати, а гостям – відпочити.

Також варто відзначити, що багато житлових об'єктів було частково або повністю зайнято переселенцями, що також вплинуло на доступність місць для туристів. Багатьом власникам житла саме довгострокова оренда допомогла подолати зимовий сезон, не зазнаючи збитків від простою номерного фонду.

Навесні у Карпатах людей було ще менше

Весна 2023 року стала періодом ще більшої малолюдності у Карпатах. Такий стан справ вплинув на ціни, і багато об'єктів розміщення пропонували спеціальні акції та знижені тарифи, сподіваючись залучити відвідувачів.

Наприклад, номер 2+1 з балконом з видом на гори у Славському у цей період можна було без проблем зняти за 700-850 грн.

Невизначений початок літа

Початок літа 2023 року виявився невизначеним для потенційних туристів та для готельного бізнесу. Продовжене навчання у школах велося до 16-20 червня. Цей фактор відтягнув в часі поїздки до сімей з дітьми.

Багато хто вперше з початку війни розглядав поїздку на узбережжя Одеси та Миколаєва, до моря, яким скучили. З цієї причини бронювання в Карпатах у червні та на початку липня також були на відносно невисокому рівні.

Фото: Влітку багато хто з тих, хто вперше з початку великої війни хотів відпочити на морі, поїхали до Карпат (РБК-Україна)

Проте трагедія з підривом Каховської ГЕС росіянами призвела до того, що берег Одеси та Миколаївщини був засмічений сміттям та небезпечними предметами. Через це що пляжі регіону так і не відкрилися (пізніше в Одесі офіційно дозволили купання на 6 пляжах). У результаті багато хто вирішив таки попрямувати в гірський регіон на відпочинок у Карпатах.

Як на ціни вплинув літній ажіотаж

З середини липня до початку вересня майже весь номерний фонд Карпат був повністю заброньований в усіх основних популярних карпатських населених пунктах.

Це створило ситуацію, коли багато власників житла підняли ціни у серпні. Підвищення попиту та обмежена кількість вільних місць сприяли збільшенню вартості житла на 20-40% у порівнянні з червнем.

Наприклад, на 10 серпня невеликий котедж у Верховині на 3 особи або номер 2+1 обійдуться від 1500 до 2000 грн за добу. Такі самі ціни за аналогічну пропозицію були у "довоєнному" 2021 році.

Очікування осені: що буде з цінами у міжсезоння

Наближається чудова пора міжсезоння у Карпатах. Це ідеальний період для зміни обстановки, ретритів, фототурів та просто поїздок з дітьми для зняття стресу.

Ціни на відпочинок у Карпатах восени залежать від безлічі факторів, починаючи від попиту (хоча в цей період він набагато нижчий, ніж улітку чи взимку, що позитивно позначається на вартості відпочинку для туристів) та закінчуючи цінами на енергоносії.

Невизначеність навколо ситуації з енергетикою в країні може вплинути на ціни на розміщення та послуги в Карпатах. Подорожчання тарифів на енергоносії неминуче призведе до підвищення цін на житло.

Фото: Якщо блекаути повторяться, ціни також можуть підвищитися через необхідність обігріву приміщень (РБК-Україна)

Якщо ситуація знову стане критичною через атаки на енергосистеми України та вимагатиме роботи на генераторах, це може призвести до суттєвого зростання цін.

Сьогодні практично ніхто з опитаних власників житла достеменно не знає, які ціни вони виставлятимуть у жовтні-листопаді.

Найімовірніше, до початку опалювального сезону ціни залишаться на рівні червня-початку липня завдяки міжсезонному спаду попиту. А вже з другої половини жовтня знову підвищуватимуться на 20-30% через додаткову вартість обігріву.

З надією на покращення ситуації

Те, що ціни на відпочинок у Карпатах швидко змінюються – це відображення складної ситуації з погодою, екологією, економікою та енергетикою під час війни. Все це у комплексі призвело до коливань цін на розміщення та послуги до 50%.

Ціни влітку зросли через високий попит на відпочинок. Проте очікування осені та зими залишаються не до кінця зрозумілими.

Ситуація в індустрії туризму в Карпатах, як і раніше, залишається складною. Проте з оптимізмом можна дивитись у майбутнє, враховуючи здатність бізнесу Карпат долати труднощі та надавати неповторний досвід відпочинку для своїх відвідувачів навіть у таких складних умовах.

Фото: Бізнес в Україні під час війни долає великі труднощі (Олексій Войцеховський/РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше Олексій Войцеховський розповів РБК-Україна, чому важливо розвивати туризм навіть під час війни.

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