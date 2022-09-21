Кардинальні зміни. Що думають українці про поляків, німців та росіян: опитування

Українців опитали у різних областях країни
Від початку війни українці кардинально поміняли свою думку про жителів сусідніх країн. Цьому посприяла й безпрецедентна підтримка від урядів та пересічних громадян.
Опитування громадської думки в Україні провів український дослідницький інститут Info Sapiens на замовлення польського урядового Центру діалогу Юліуша Мєрошевського повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.
Згідно з результатами опитування, стали краще думати про поляків аж 73% українців. Так позитивно висловились про сусідній народ мешканці усіх областей України.
Не змінили свою думку про поляків, в тому числі й погану – 23% опитаних українців. Лише 1% учасників опитування стали гірше думати про мешканців Польщі. А 3% не змогли відповісти на запитання.
"Це опитування свідчить про велику доброзичливість українців до поляків, а отже, підтверджує наявність з українського боку благодатного ґрунту для розвитку відносин між обома країнами та народами в майбутньому. Цьому ми завдячуємо спонтанній солідарності польського народу з Україною та величезній підтримці, яку Україна отримує від Польщі у своїй війні за незалежність", – вважає доктор Лукаш Адамскі, заступник директора Центру Мєрошевського.
Фото: Українські біженці на кордоні (twitter.com/straz_graniczna)
Виявилося, що дві третини опитаних – 65% - ніколи не були в Польщі. При цьому серед тих, хто хоч у житті відвідував Польщу, доброзичливо ставляться до сусідньої країни ще більше людей, ніж середній показник.
Кожен п'ятий (18%) респондент має у родині поляків, у 64% опитаних українців польські корені мають дідусі чи бабусі. Добросусідських відносин із Польщею хотіли б 40%в опитаних українців.
За зближення двох народів висловилися 58% українців. 29% опитаних говорили про спільноту двох країн із символічним кордоном, взаємною підтримкою та зовнішньою політикою.
Автори дослідження цікавило ставлення українців до інших націй. Виявилося, що до німців також зросла доброзичливість – позитивно оцінюють мешканців Німеччини 29% опитаних. Лише 13% українців змінили думку про німецьку націю на гірше.
Кардинально змінилося ставлення до росіян – 88% стали гірше думати про сусідній народ. Жоден з опитуваних не змінив свою думку про росіян на позитивну.
"До 2014 року, згідно з опитуваннями, росіяни були найближчими для українців. Це й не дивно, адже більшість українців народилися в СРСР і чули про так звані "братні народи". Після того, як росіяни окупували Донбас і Крим, білоруси стали найближчими – так званий "третій братній народ". Зараз більшість українців негативно ставляться до росіян, відносна більшість – до білорусів, а поляки стали нам найближчими. Ми ніколи не забудемо, що поляки зробили для України в цей жахливий час", – наголошує Ірена Волосевич, заступниця директора Info Sapiens.
Задавали під час опитування і питання про українсько-польську історію. Виявилося, що про події Волинської трагедії після Другої світової війни знають лише 15% українців, 62% – "мало чули".
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі виділять житло українкам із дітьми.