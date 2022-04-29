На какую зарплату соглашаться беженцам. Шесть советов о работе за рубежом

Украинка рассказала о рынке труда в ЕС и о том, как зарабатывать больше
Украинских беженцев за границей принимают с максимальной поддержкой и помощью – финансами, жильем, медициной.
Впрочем, программы временной защиты рассчитаны также на интеграцию в социум и трудоустройство. Украинка Александра Томашевская дает советы беженцам о том, как устроиться на работу за границей.
TRAVEL РБК-Украина приводит шесть рекомендаций для беженцев по поиску работы со ссылкой на Facebook страницу украинки, которая занимается консалтингом.
Александра советует составить свой бюджет на месяц жизни.
"Если вы уже продаете свое время за деньги, то рассчитайте аренду жилья, питание, одежду, другие потребности. Сделайте два расчета: минимальный и оптимальный уровень жизни", - подсказывает она.
Ориентироваться она рекомендует на оптимальный уровень жизни, ведь будет сложно ограничиваться себя во многих вещах длительное время. Например, отказывать себе в платном медицинском обслуживании, спортзале, алкоголе.
Условная сумма и должна быть ожидаемой зарплатой. Или же эта сумма может быть меньше при условии, если кроме зарплаты украинца обеспечивают еще проживанием и питанием.
Фото: Беженцам помогают трудоустраиваться (gettyimages.com)
Во время поиска работы стоит представить себя в резюме с сильной стороны, отмечает Александра.
"Ну кто меня возьмет, я не знаю языка, я здесь не имею опыта" - это ограничительное состояние ума. Вы сами себя ограничиваете. Вы не знаете реального состояния вакансий или рынка труда", - говорит специалист.
Александра объясняет: в резюме для начала стоит указывать самую высокую позицию. То есть следует делать акцент на опыте – например, в управлении, учете, продажах, маркетинге. Даже незнание местного языка можно обернуть преимуществом – знанием английского.
Это учреждение обязательно стоит посетить. Прежде всего, потому что для украинцев есть определенные программы помощи по трудоустройству. Например, в сервисе "Барселона Активия" помогают составлять содержательное и конкурентоспособное резюме, что очень важно.
Кроме того, беженца там регистрируют как безработного, и позволяют пройти какое-то обучение для переквалификации. И это будет качественное профобразование, на хорошем уровне.
Фото: В центре занятости помогут составить резюме (unsplash.com//tim-gouw)
Украинка приводит ссылки на международные порталы поиска работы в Испании, хоть сама она ее не ищет. Так можно сориентироваться в суммах зарплат для отдельных специалистов.
"Разочарую вас. На мой взгляд, "свои" тут собираются своих же и использовать. Вообще у меня не очень хорошие отзывы о такой "помощи", - делится мыслями Александра.
Вакансии, которые предлагают украинцы – часто с оплатой значительно ниже рыночной. Зарплата может быть даже меньше местного минимального уровня.
"Люди, которые ищут работу через своих, от такого уровня оплаты деморализуются и соглашаются на что угодно. Не забывайте о пункте первом", - отмечает она.
Украинка приводит пример, который описывали в группе поддержки украинцев в Испании. Людей привезли в семью, которая им предоставила бесплатное жилье. Впрочем, их заставляли работать каждый день на полях.
"Языка люди не знают, в полицию позвонить - не знают, как объяснить. То, что я увидела здесь по региону, здесь действительно есть плантации. Я бы звонила сначала в посольство или консульство Украины в Испании. Оставила бы информацию о том, где я нахожусь", - подсказывает выход она.
Во-вторых, обращение в полицию можно написать через переводчик.
"В-третьих, я нашла горячие линии полиции по вопросам торговли людьми. Защищайте себя, нет безнадежных ситуаций", - отмечает Александра Томашевская.
Напомним, мы писали, что в Европе не хватает психологов для помощи украинским беженцам.