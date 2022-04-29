На какую зарплату соглашаться беженцам. Шесть советов о работе за рубежом

Украинских беженцев за границей принимают с максимальной поддержкой и помощью – финансами, жильем, медициной.

Впрочем, программы временной защиты рассчитаны также на интеграцию в социум и трудоустройство. Украинка Александра Томашевская дает советы беженцам о том, как устроиться на работу за границей.

TRAVEL РБК-Украина приводит шесть рекомендаций для беженцев по поиску работы со ссылкой на Facebook страницу украинки, которая занимается консалтингом.

Подсчитать расходы и потребности

Александра советует составить свой бюджет на месяц жизни.

"Если вы уже продаете свое время за деньги, то рассчитайте аренду жилья, питание, одежду, другие потребности. Сделайте два расчета: минимальный и оптимальный уровень жизни", - подсказывает она.

Ориентироваться она рекомендует на оптимальный уровень жизни, ведь будет сложно ограничиваться себя во многих вещах длительное время. Например, отказывать себе в платном медицинском обслуживании, спортзале, алкоголе.

Условная сумма и должна быть ожидаемой зарплатой. Или же эта сумма может быть меньше при условии, если кроме зарплаты украинца обеспечивают еще проживанием и питанием.

Фото: Беженцам помогают трудоустраиваться (gettyimages.com)

Надо оценивать себя выше

Во время поиска работы стоит представить себя в резюме с сильной стороны, отмечает Александра.

"Ну кто меня возьмет, я не знаю языка, я здесь не имею опыта" - это ограничительное состояние ума. Вы сами себя ограничиваете. Вы не знаете реального состояния вакансий или рынка труда", - говорит специалист.

Александра объясняет: в резюме для начала стоит указывать самую высокую позицию. То есть следует делать акцент на опыте – например, в управлении, учете, продажах, маркетинге. Даже незнание местного языка можно обернуть преимуществом – знанием английского.

Местный центр занятости

Это учреждение обязательно стоит посетить. Прежде всего, потому что для украинцев есть определенные программы помощи по трудоустройству. Например, в сервисе "Барселона Активия" помогают составлять содержательное и конкурентоспособное резюме, что очень важно.

Кроме того, беженца там регистрируют как безработного, и позволяют пройти какое-то обучение для переквалификации. И это будет качественное профобразование, на хорошем уровне.

Фото: В центре занятости помогут составить резюме (unsplash.com//tim-gouw)

Сайты поиска работы

Украинка приводит ссылки на международные порталы поиска работы в Испании, хоть сама она ее не ищет. Так можно сориентироваться в суммах зарплат для отдельных специалистов.

https://es.jobrapido.com/

https://es.talent.com/

https://es.indeed.com/

Почему не стоит искать работу "по знакомству" через своих

"Разочарую вас. На мой взгляд, "свои" тут собираются своих же и использовать. Вообще у меня не очень хорошие отзывы о такой "помощи", - делится мыслями Александра.

Вакансии, которые предлагают украинцы – часто с оплатой значительно ниже рыночной. Зарплата может быть даже меньше местного минимального уровня.

"Люди, которые ищут работу через своих, от такого уровня оплаты деморализуются и соглашаются на что угодно. Не забывайте о пункте первом", - отмечает она.

Фото: Поиск работы через знакомых - не самый лучший вариант (unsplash.com/headway)

"Защищайте себя". Если вышла неприятность с работой

Украинка приводит пример, который описывали в группе поддержки украинцев в Испании. Людей привезли в семью, которая им предоставила бесплатное жилье. Впрочем, их заставляли работать каждый день на полях.

"Языка люди не знают, в полицию позвонить - не знают, как объяснить. То, что я увидела здесь по региону, здесь действительно есть плантации. Я бы звонила сначала в посольство или консульство Украины в Испании. Оставила бы информацию о том, где я нахожусь", - подсказывает выход она.

Во-вторых, обращение в полицию можно написать через переводчик.

"В-третьих, я нашла горячие линии полиции по вопросам торговли людьми. Защищайте себя, нет безнадежных ситуаций", - отмечает Александра Томашевская.

Напомним, мы писали, что в Европе не хватает психологов для помощи украинским беженцам.