На яку зарплату погоджуватися біженцям. Шість порад про роботу за кордоном

Українка розповіла про ринок праці у ЄС та про те, як заробляти більше
Українських біженців за кордоном приймають з максимальною підтримкою та допомогою – фінансами, житлом, медициною.
Втім, програми тимчасового захисту розраховані також на інтеграцію в соціум та працевлаштування. Українка Олександра Томашевська дає поради біженцям про те, як влаштуватися на роботу за кордоном.
TRAVEL РБК-Україна наводить шість рекомендацій для біженців з пошуку роботи з посиланням на Facebook сторінку українки, яка займається консалтингом.
Олександра радить скласти свій бюджет на місяць життя.
"Якщо ви вже продаєте свій час за гроші, то розрахуйте оренду житла, харчування, одяг, інші потреби. Зробіть два розрахунки: мінімальний і оптимальний рівень життя", - підказує вона.
Орієнтуватися вона рекомендує на оптимальний рівень життя, адже буде складно обмежуватися себе в багатьох речах тривалий час. Наприклад, відмовляти собі в платному медичному обслуговуванні, спортзалі, алкоголі.
Умовна сума і має бути очікуваною зарплатою. Або ж ця сума може бути меншою за умови, якщо до зарплати українця забезпечують ще проживанням і харчуванням.
Фото: Біженцям допомагають працевлаштовуватися (gettyimages.com)
Під час пошуку роботи варто представити себе в резюме з сильної сторони, наголошує Олександра.
"Ну хто мене візьме, я не знаю мови, я тут не маю досвіду" - це обмежувальний стан розуму. Ви самі себе обмежуєте. Ви не знаєте реального стану вакансій чи ринку праці", - каже фахівець.
Олександра пояснює: в резюме для початку варто вказувати найвищу позицію. Тобто слід робити акцент на досвіді – наприклад, в управлінні, обліку, продажах, маркетингу. Навіть незнання місцевої мови можна обернути перевагою – знанням англійської.
Цю установу обов'язково варто відвідати. Передовсім, бо для українців є певні програми допомоги з працевлаштування. Наприклад, у сервісі "Барселона Активія" допомагають складати змістовне і конкурентоздатне резюме, що дуже важливо.
Крім того, біженця там реєструють як безробітного, і дають змогу пройти якесь навчання для перекваліфікації. І це буде якісна профосвіта, на гарному рівні.
Фото: В центрі зайнятості допоможуть скласти резюме (unsplash.com//tim-gouw)
Українка наводить посилання на міжнародні портали пошуку роботи в Іспанії, хоч сама вона її не шукає. Так можна зорієнтуватися у сумах зарплат для окремих фахівців.
"Розчарую вас. На мій погляд, "свої" тут збираються своїх же й використовувати. Взагалі у мене не дуже хороші відгуки про таку "допомогу", - ділиться думками Олександра.
Вакансії, що пропонують українці – часто з оплатою значно нижче ринкової. Зарплата може бути навіть менше місцевого мінімального рівня.
"Люди, які шукають роботу через своїх, від такого рівня оплати деморалізуються і погоджуються на що завгодно. Не забувайте про пункт перший", - наголошує вона.
Українка наводить приклад, який описували в групі підтримки українців в Іспанії. Людей привезли у родину, яка їм надала безкоштовне житло. Втім, їх змушували працювати щодня на полях.
"Мови люди не знають, у поліцію подзвонити - не знають, як пояснити. Те, що я побачила тут по регіону, тут справді є плантації. Я б дзвонила спочатку у посольство чи консульство України в Іспанії. Залишила б інформацію про те, де я знаходжуся", - підказує вихід вона.
По-друге, звернення у поліцію можна написати через перекладач.
"По-третє, я знайшла існують гарячі лінії поліції з питань торгівлі людьми. Захищайте себе, немає безнадійних ситуацій", - наголошує Олександра Томашевська.
Нагадаємо, ми писали, що у Європі не вистачає психологів для допомоги українським біженцям.