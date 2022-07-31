Какие документы нужны украинцам для выезда за границу на авто: список

За пределы Украины разрешается выезжать на государственных номерных знаках
Какие документы нужны, если вы едете за границу из Украины на личном автомобиле?
TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на VisitUkraine.today рассказывает, что надо учитывать водителям, которые выезжают на авто за границу.
При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь следующие документы:
Обратите внимание. В случае, если у вас нет индивидуального номерного знака, учитывайте, что он действует только на территории Украины, а за границу разрешается выезжать на государственных номерных знаках.
Фото: Что учитывать тем, кто выезжает на авто за границу? (unsplash.com)
Для выезда заграницу на автомобиле человеком, который не является владельцем авто, необходимо также иметь один из следующих документов:
При этом наличие техпаспорта на автомобиль для третьего лица обязательно.
"Если вы находитесь за границей, доверенность на вождение автомобиля можно оформить в посольстве/консульстве Украины или у нотариуса в стране пребывания (такая доверенность должна быть апостилированная, переведенная на украинский и заверена у украинского нотариуса). Присутствие лица, на которое оформляется доверенность, при этом необязательно", — поясняют в VisitUkraine.today.
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