Які документи потрібні українцям для виїзду за кордон на авто: список

За межі України дозволяється виїздити на державних номерних знаках
Які документи потрібні, якщо ви їдете за кордон з України на власному автомобілі?
TRAVEL РБК-Україна з посиланням на VisitUkraine.today розповідає, що треба враховувати водіям, які виїздять на авто за кордон.
При перетині державного кордону на автомобілі при собі потрібно мати наступні документи:
Зверніть увагу. У разі, якщо у вас немає індивідуального номерного знаку, враховуйте, що він діє тільки на території України, а за кордон дозволяється виїздити на державних номерних знаках.
Фото: Що враховувати тим, хто виїздить на авто за кордон? (unsplash.com)
Для виїзду закордон на автомобілі людиною, яка не є власником авто, необхідно також мати один з наступних документів:
При цьому наявність техпаспорта на автомобіль для третьої особи обов'язкова.
"Якщо ви перебуваєте за кордоном, довіреність на водіння автомобіля можна оформити в посольстві/консульстві України або у нотаріуса в країні перебування (така довіреність має бути апостильована, перекладена українською і завірена в українського нотаріуса). Присутність особи, на яку оформлюється довіреність, при цьому не обов'язкова", — пояснюють у VisitUkraine.today.
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