У яких країнах ЄС найвища мінімалка: дані Євростату за липень
Мінімальна зарплата у країнах ЄС – від 399 до 2508 євро. До п'ятірки країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців – Німеччина, Іспанія та Ірландія.
Яка мінімальна оплата праці у країнах Європи була у липні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на in-poland.com.
За даними Євростату, найвища мінімальна зарплата (найменша сума до вирахування податків, яку може сплачувати роботодавець співробітникам) у таких країнах:
- Люксембург – 2508 євро;
- Німеччина – 1997 євро;
- Нідерланди – 1995 євро;
- Бельгія – 1955 євро;
- Ірландія – 1910 євро;
- Франція – 1747 євро;
- Іспанія – 1260 євро.
Словенія виявилася єдиною з нових країн ЄС, де мінімалка перевищила 1000 євро – 1203 євро. При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:
- Болгарія – 399 євро;
- Албанія – 375 євро;
- Північна Македонія – 359 євро.
У Польщі мінімалка становить 811 євро, у Чехії – 729 євро, у Румунії – 604 євро. Найвища купівельна спроможність за таких зарплат – у Німеччині, а Польща знаходиться на 9-му місці серед європейських країн.
Раніше ми повідомляли, кому в Німеччині платять найбільше.
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