Як змінилося ставлення до українців у Чехії через рік війни: опитування

У Чехії вивчили ставлення місцевих жителів до підтримки України та біженців через рік війни. Готовність надавати допомогу знижується.

Лише половина опитаних чехів згодні, що їхня країна має дбати про всіх біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на novinky.cz.

Опитування провела Kantar TNS для Чеського телебачення. Згідно з результатами опитування, яке проводили з 17 квітня до 5 травня, рівень підтримки українців за рік знизився.

Торік на запитання, чи має Чехія дбати про всіх біженців, ствердно відповіли 65% респондентів. У 2023 році цієї ж точки зору дотримуються 49% опитаних.

Також знижується готовність до підтримки України. Торік у березні 2022 року 61% чехів підтримували надання допомоги нашій країні, включаючи постачання військової техніки та зброї (36% були проти). Цієї весни за підтримку України виступають 51% опитаних (46% проти).

Не вірять у дієвість санкцій проти російської економіки 44% респондентів. Трохи більше – 47% опитаних чехів – вважають, що санкції дають результати.

Втім, антиросійські санкції підтримують 73% чехів, і лише 19% – за те, щоб їх скасували.

"Більшість жителів Чехії згодні з чинними санкціями, і половина додатково зробила б їх суворішими", – зазначила аналітик Нікола Копачова.

Думки розділилися залежно від підтримки місцевих політичних сил. Прихильники урядової коаліції закликають до посилення санкцій.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося у Литві ставлення до українців через рік війни.

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