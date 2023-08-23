Як зарахувати дитину до школи в Україні після закордону: пояснення Міносвіти

Цього року до школи в Україні піде багато дітей, які повернулися додому після вимушеного життя за кордоном.

Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловлював занепокоєння тим, що багато питань та проблем виникає із зарахуванням в українських школах результатів навчання, отриманих у закордонній школі.

В умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень та документи про здобуття освіти, кажуть у Міносвіти.

У Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит РБК-Україна пояснили, як зарахувати дітей до українських шкіл після вимушеного виїзду за кордон.

Як зарахувати дітей до шкіл в Україні: пояснення МОН

Усі діти, які вимушені були змінити місце проживання і здобували освіту в школах за кордоном, після повернення в Україну зараховуються до закладів загальної середньої освіти України: у ті, де навчались до вимушеного переміщення, зокрема за межі України, або в інші заклади загальної середньої освіти України, кажуть у Міністерстві освіти.

"Зарахування дітей, які вимушено опинилися за межами України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації, до закладу освіти здійснюється на підставі заяви (поданої особисто, електронною поштою або будь-яким іншим зручним для заявника способом) одного з їхніх батьків чи інших законних представників", – йдеться у поясненні.

Фото: У заклад освіти в Україні батькам треба надати довідку зі школи, де дитина вчилася за кордоном (Getty Images)

При визначенні класу, до якого має бути зарахована дитина, МОН рекомендує зараховувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування.

Які предмети зараховуються в Україні

МОН пропонує учням, які навчались тільки в закладі освіти країни перебування за очною формою, зараховувати результати навчання з тих предметів, що передбачені й навчальним планом закладу освіти країни перебування, і навчальним планом української школи.

Якщо діти під час життя за кордоном не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них немає інформаційної довідки про навчання, їм надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року.

"Річне оцінювання може здійснюватись із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв'язку з дотриманням принципів академічної доброчесності. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року", – пояснюють у профільному міністерстві.

Не потребують окремого визнання закладом освіти результати навчання, отримані дітьми в закладах освіти країн тимчасового перебування, де впроваджувались українські освітні програми.

"Після повернення в Україну ці діти зараховуються до закладів освіти і переводяться на наступний рік навчання в установленому порядку на підставі результатів оцінювання, проведеного закладом освіти країни тимчасового перебування, за умови надання інформаційної довідки про підтвердження навчання", – додають у прес-службі МОН.

Раніше у МОН назвали області, де студенти цього навчального року будуть змушені навчатися вдома.

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