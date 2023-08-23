Как зачислить ребенка в школу в Украине после заграницы: объяснение Минобразования

В этом году в школу в Украине пойдут многие дети, которые вернулись домой после вынужденной жизни за границей.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев выражал обеспокоенность тем, что многие вопросы и проблемы возникают с зачислением в украинских школах результатов обучения, полученных в зарубежной школе.

В условиях военного положения особенно важно обеспечить права учащихся на продолжение получения образования, в частности, перевести их на следующий год обучения, выдать свидетельства достижений или табели учебных достижений и документы о получении образования, говорят в Минобразования.

В Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос РБК-Украина объяснили, как зачислить детей в украинские школы после вынужденного выезда за границу.

Как зачислить детей в школы в Украине: объяснение МОН

Все дети, которые вынуждены были изменить место жительства и получали образование в школах за границей, по возвращении в Украину зачисляются в заведения общего среднего образования Украины: в те, где учились до вынужденного перемещения, в частности за пределы Украины, или в другие заведения общего среднего образования Украины, говорят в Министерстве образования.

"Зачисление детей, вынужденно оказавшихся за пределами Украины вследствие полномасштабного вторжения российской федерации, в учебное заведение осуществляется на основании заявления (поданного лично, по электронной почте или любым другим удобным для заявителя способом) одного из их родителей или других законных представителей", – говорится в объяснении.

Фото: В учебное заведение в Украине родителям нужно предоставить справку из школы, где ребенок учился за границей (Getty Images)

При определении класса, в который должен быть зачислен ребенок, МОН рекомендует засчитывать результаты предварительного обучения на основании информационной справки, подтверждающей обучение в стране пребывания.

Какие предметы засчитываются в Украине

МОН предлагает ученикам, которые учились только в учебном заведении страны пребывания по очной форме, зачислять результаты обучения по тем предметам, которые предусмотрены и учебным планом учебного заведения страны пребывания, и учебным планом украинской школы.

Если дети во время жизни за границей не изучали предметы, предусмотренные украинскими образовательными программами, или у них нет информационной справки об обучении, им предоставляется возможность пройти годовое оценивание до начала учебного года.

"Годовое оценивание может осуществляться с использованием технологий дистанционного обучения и средств связи с соблюдением принципов академической добродетели. В отдельных случаях возможно проведение годовой оценки в течение учебного года", – объясняют в профильном министерстве.

Не требуют отдельного признания учебным заведением результаты обучения, полученные детьми в учебных заведениях стран временного пребывания, где внедрялись украинские образовательные программы.

"По возвращении в Украину эти дети зачисляются в учебные заведения и переводятся на следующий год обучения в установленном порядке на основании результатов оценивания, проведенного учебным заведением страны временного пребывания, при условии предоставления информационной справки о подтверждении обучения", – добавляют в пресс-службе МОН.

Ранее в МОН назвали области, где студенты в этом учебном году будут вынуждены учиться на дому.

Также мы писали, сколько будет стоить родителям собрать ребенка в школу.

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