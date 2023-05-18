Як залишитися у Німеччині після закінчення безвізових днів: основні можливості

Українці у Німеччині можуть перебувати як без шенгенської візи, так і без закордонного паспорта. Втім, після в'їзду термін легального перебування – 90 днів.

Які є можливості, щоб залишитися у цій країні довше, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.

Що робити після приїзду до Німеччини

Норма про безвізовий в’їзд на територію Німеччини наразі чинна до 31 травня 2023 року. Після цього українці мають право на 90-денне перебування без реєстрації. Це стосується і тих людей, які станом на 24 лютого 2022 року не знаходилися в Україні.

Для реєстрації можна звернутися до центру прийому біженців. Наприклад, в аеропорту Тегель (Saatwinkler Damm, 13405 Berlin). Там втікачів від війни розподіляють до Берліна або іншої федеральної землі, де надають житло, виплати та медичне обслуговування. У центрі також можуть допомогти з тимчасовим місцем для ночівлі.

Можна не чекати, поки спливе 90 днів без реєстрації тимчасового захисту, відразу подати заяву на отримання дозволу на перебування. Це дозволить залишатися на тривалий час у зв'язку із тим, що в Україні війна.

Щоб залишитися у Берліні, треба мати там реєстрацію. Тому треба звернутися у центр прийому біженців в Тегелі, який відповідає за розподілення в Берліні, і подати заяву.

Фото: Українці у Берліні (gettyimages.com)

За яких умов біженці можуть залишитися в Берліні

Підставами для того, щоб українців залишили у столиці, а не розподілили в інші федеральні землі, можуть бути такі обставини:

Біженцю або члену родини потрібна медична або психологічна допомога, спеціальний догляд. Треба мати підтвердження лікаря. Вже є житло у Берліні на тривалий час. Необхідно мати підтвердження від орендодавця або безстроковий договір про оренду. Один із близьких родичів вже проживає в Берліні. Працевлаштування у Берліні, вступ на навчання до установи професійної освіти або вищого навчального закладу. Останній місяць вагітності або декретна відпустка.

Що треба знати про права українців в Німеччині

До моменту прийняття рішення про подовження перебування в Німеччині українці мають право на оформлення соціальної допомоги та в перспективі – на працевлаштування. Підставою для цього є потреба у соціальному захисті на території іншої країни.

Протягом 90 днів можна подати заявку на отримання дозволу на перебування на іншій підставі – наприклад, з метою навчання чи зайняття трудовою діяльністю.

Ще один варіант − подання клопотання для отримання міжнародного захисту (статус біженця). Слід враховувати правові наслідки. Наприклад, отримувачі статусу біженця не мають права влаштуватися на роботу або змінити місце проживання з пункту первинного прийому.

Фото: Пошук роботи у Німеччині (gettyimages.com)

На яку медичну допомогу можна розраховувати при перебуванні за "безвізом"

Українці без медичної страховки мають право на невідкладну допомогу від держави та в разі загострення хвороби – на безкоштовні медикаменти. Після отримання дозволу на проживання, слід звернутися до відомства соціального забезпечення для оформлення медичного страхування.

Також, необхідно буде оформити медичну страховку після працевлаштування, бо частина коштів із зарплати йде на медичне обслуговування.

Можна приєднатися до найближчого родича у рамках сімейного страхування.

Хто може приїхати в Німеччину до українців, які втекли від війни

Родичі втікачів від війни в Україні мають право переїхати до них у Німеччину до 31 травня і поселитися разом. Вони матимуть дозвіл на перебування у рамках возз’єднання сім’ї і отримають таку саму соціальну допомогу. Родичами за німецьким законодавством вважають:

чоловік або дружина;

партнер у тривалих стосунках, але без укладення шлюбу. При цьому він має статус про тимчасовий захист;

неповнолітні діти;

бабуся або дідусь, які від початку війни в України жили на утриманні особи, яка переїхала до Німеччини.

Якщо члени сім’ї прихали одночасно, достатньо буде подати одну заявку на всіх для дозволу на перебування. Достатньо вписати у бланк всіх членів родини.

Нагадаємо, ми писали, чи можна просити прихисток у Німеччині після іншої країни.

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