Як залишитися у Німеччині після закінчення безвізових днів: основні можливості

Українці у Німеччині можуть перебувати як без шенгенської візи, так і без закордонного паспорта. Втім, після в'їзду термін легального перебування – 90 днів.
Які є можливості, щоб залишитися у цій країні довше, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianingermany.de.
Норма про безвізовий в’їзд на територію Німеччини наразі чинна до 31 травня 2023 року. Після цього українці мають право на 90-денне перебування без реєстрації. Це стосується і тих людей, які станом на 24 лютого 2022 року не знаходилися в Україні.
Для реєстрації можна звернутися до центру прийому біженців. Наприклад, в аеропорту Тегель (Saatwinkler Damm, 13405 Berlin). Там втікачів від війни розподіляють до Берліна або іншої федеральної землі, де надають житло, виплати та медичне обслуговування. У центрі також можуть допомогти з тимчасовим місцем для ночівлі.
Можна не чекати, поки спливе 90 днів без реєстрації тимчасового захисту, відразу подати заяву на отримання дозволу на перебування. Це дозволить залишатися на тривалий час у зв'язку із тим, що в Україні війна.
Щоб залишитися у Берліні, треба мати там реєстрацію. Тому треба звернутися у центр прийому біженців в Тегелі, який відповідає за розподілення в Берліні, і подати заяву.
Підставами для того, щоб українців залишили у столиці, а не розподілили в інші федеральні землі, можуть бути такі обставини:
До моменту прийняття рішення про подовження перебування в Німеччині українці мають право на оформлення соціальної допомоги та в перспективі – на працевлаштування. Підставою для цього є потреба у соціальному захисті на території іншої країни.
Протягом 90 днів можна подати заявку на отримання дозволу на перебування на іншій підставі – наприклад, з метою навчання чи зайняття трудовою діяльністю.
Ще один варіант − подання клопотання для отримання міжнародного захисту (статус біженця). Слід враховувати правові наслідки. Наприклад, отримувачі статусу біженця не мають права влаштуватися на роботу або змінити місце проживання з пункту первинного прийому.
Фото: Пошук роботи у Німеччині (gettyimages.com)
Українці без медичної страховки мають право на невідкладну допомогу від держави та в разі загострення хвороби – на безкоштовні медикаменти. Після отримання дозволу на проживання, слід звернутися до відомства соціального забезпечення для оформлення медичного страхування.
Також, необхідно буде оформити медичну страховку після працевлаштування, бо частина коштів із зарплати йде на медичне обслуговування.
Можна приєднатися до найближчого родича у рамках сімейного страхування.
Родичі втікачів від війни в Україні мають право переїхати до них у Німеччину до 31 травня і поселитися разом. Вони матимуть дозвіл на перебування у рамках возз’єднання сім’ї і отримають таку саму соціальну допомогу. Родичами за німецьким законодавством вважають:
Якщо члени сім’ї прихали одночасно, достатньо буде подати одну заявку на всіх для дозволу на перебування. Достатньо вписати у бланк всіх членів родини.
Нагадаємо, ми писали, чи можна просити прихисток у Німеччині після іншої країни.
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