Как остаться в Германии после окончания безвизовых дней: основные возможности

Украинцы в Германии могут находиться как без шенгенской визы, так и без загранпаспорта. Впрочем, после въезда срок легального пребывания – 90 дней.
Какие есть возможности, чтобы остаться в этой стране дольше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на inzertingingermany.de.
Норма о безвизовом въезде на территорию Германии в настоящее время действует до 31 мая 2023 года. После этого украинцы имеют право на 90-дневное пребывание без регистрации. Это касается и тех людей, которые на 24 февраля 2022 года не находились в Украине.
Для регистрации можно обратиться в центр приема беженцев. К примеру, в аэропорту Тегель (Saatwinkler Damm, 13405 Berlin). Там бежавших от войны распределяют в Берлин или другую федеральную землю, где предоставляют жилье, выплаты и медицинское обслуживание. В центре также могут помочь с временным местом для ночлега.
Можно не ждать, пока истечет 90 дней без регистрации временной защиты, сразу подать заявление на получение разрешения на пребывание. Это позволит оставаться длительное время в связи с тем, что в Украине война.
Чтобы остаться в Берлине, нужно иметь там регистрацию. Поэтому следует обратиться в центр приема беженцев в Тегеле, который отвечает за распределение в Берлине, и подать заявление.
Основанием для того, чтобы украинцев оставили в столице, а не распределили в другие федеральные земли, могут быть следующие обстоятельства:
До момента принятия решения о продлении пребывания в Германии украинцы имеют право на оформление социальной помощи и в перспективе – на трудоустройство. Основанием для этого есть необходимость в социальной защите на территории другой страны.
В течение 90 дней можно подать заявку на получение разрешения на пребывание на другом основании – например, с целью обучения или занятия трудовой деятельностью.
Еще один вариант – подача ходатайства для получения международной защиты (статус беженца). Следует учитывать правовые последствия. К примеру, получатели статуса беженца не имеют права устроиться на работу или изменить место жительства с пункта первоначального приема.
Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)
Украинцы без медицинской страховки имеют право на неотложную помощь от государства и в случае обострения болезни – на бесплатные медикаменты. После получения вида на жительство, следует обратиться в ведомство социального обеспечения для оформления медицинского страхования.
Также необходимо будет оформить медицинскую страховку после трудоустройства, потому что часть средств из зарплаты идет на медицинское обслуживание.
Можно присоединиться к ближайшему родственнику в рамках семейного страхования.
Родственники бежавших от войны в Украине имеют право переехать в Германию до 31 мая и поселиться вместе. Они будут иметь разрешение на пребывание в рамках воссоединения семьи и получат такую же социальную помощь. Родственниками по немецкому законодательству считают:
Если члены семьи приехали одновременно, достаточно будет подать одну заявку на всех для разрешения на пребывание. Достаточно вписать в бланк всех членов семьи.
Напомним, мы писали, можно ли просить убежище в Германии после другой страны.
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