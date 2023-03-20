Як їздити в Україну після закінчення карти побиту в Польщі: відповідь юриста

Українці, які перебували в Польщі до війни з дозволом на тимчасове перебування, отримали право не залишати цю країну після закінчення дії документів. Але у багатьох виникають питання, як в такому разі їздити в Україну.

Чи можливо українцям ненадовго з'їздити додому та з якими документами можливо повернутися до Польщі, TRAVEL РБК-Україна пояснила юрист з міграційних питань юридичної компанії "Приходько і партнери" Єлизавета Мазур.

Українці, які отримали в Польщі тимчасовий захист після 24 лютого 2022 року, можуть їздити в Україну і повертатися у Польщу протягом 30 днів без втрати статусу. При довшій відсутності прикордонники Польщі можуть застосувати принцип безвізових днів при дозволі в'їзду.

При цьому на українців, які легально перебували у Польщі до війни, статус тимчасового захисту не поширюється. Чимало людей цікавляться в соцмережах, як у такому випадку можна з'їздити в Україну. Одна з українок так описала свою ситуацію:

"Мій тато (61 рік) заїхав у Польщу до 24 лютого. Віза, карта побиту закінчились у грудні 2022 року. Склав документи на нову карту. Планує їхати в Україну у квітні. Питання: що потрібно для того, щоб заїхати в Польщу? Чи включається безвіз відразу після закінчення карти побиту? Чи пускають тільки по зезволєнію/освядченію (дозвіл і запрошення на роботу – ред.)? Чи потрібна віза? У всіх джерелах пишуть, що продовжені документи діють тільки для легального перебування на території Польщі, а не для перетину кордону", – написала одна користувачок групи у Facebook "Granica/Кордон PL-UA".

Фото: В'їзд українців у Польщу (twitter.com/Straz_Graniczna)

За словами юриста, у такому випадку чоловікові потрібно оформити візу D, інакше йому відмовлять при перетині кордону Україна – Польща.

"Терміни дії документів для українців мають бути продовжені до 24 серпня 2023 року, але для перетину кордону після закінчення дії документів буде потрібне оформлення візи. Цей чоловік може зробити візу зараз там на місці – в Міграційній службі у Польщі. Перебуваючи на території України, особа може податись на візу через консульство Польщі у Львові", – пояснює Єлизавета Мазур.

При цьому заїхати в Польщу тільки із зезволєнієм/освядченієм не вдасться. Так само і не можна повернутися за умовами безвізового режиму.

"Безвіз надається кожні 90 днів на 180 днів у році. Після закінчення дії карти побиту треба перебувати 90 днів в Україні", – звертає увагу фахівець.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі пояснили причини ануляції статусу UKR.

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