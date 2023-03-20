Как ездить в Украину после окончания карты побыту в Польше: ответ юриста

Украинцы, находившиеся в Польше до войны с разрешением на временное пребывание, получили право не покидать эту страну по окончании действия документов. Но у многих возникает вопрос, как в таком случае ездить в Украину.

Возможно ли украинцам ненадолго съездить домой и с какими документами можно вернуться в Польшу, TRAVEL РБК Украина пояснила юрист по миграционных вопросам юридической компании "Приходько и партнеры" Елизавета Мазур.

Украинцы, получившие в Польше временную защиту после 24 февраля 2022 года, могут ездить в Украину и возвращаться в Польшу в течение 30 дней без потери статуса. При более длительном отсутствии пограничники Польши могут применить принцип безвизовых дней при разрешении въезда.

При этом на украинцев, легально находившихся в Польше до войны, статус временной защиты не распространяется. Многие интересуются в соцсетях, как в таком случае можно съездить в Украину. Одна из украинок так описала свою ситуацию:

"Мой папа (61 год) заехал в Польшу до 24 февраля. Виза, карта побыту закончились в декабре 2022 года. Составил документы на новую карту. Планирует ехать в Украину в апреле. Вопрос: что нужно для того, чтобы заехать в Польшу? Включается ли безвиз сразу после окончания карты побыту? Пускают ли только по зезволению/освядчению (разрешение и приглашение на работу – ред.)? Нужна ли виза? Во всех источниках пишут, что продленные документы действуют только для легального пребывания на территории Польши, а не для пересечения границы", – написала одна пользовательница группы в Facebook "Granica/Кордон PL-UA".

Фото: Въезд украинцев в Польшу (twitter.com/Straz_Graniczna)

По словам юриста, в таком случае мужчине нужно оформить визу D, иначе ему откажут при пересечении границы Украина – Польша.

"Сроки действия документов для украинцев должны быть продлены до 24 августа 2023 года, но для пересечения границы после окончания действия документов потребуется оформление визы. Этот мужчина может сделать визу сейчас там на месте – в Миграционной службе в Польше. Находясь на территории Украины, человек может подать на визу через консульство Польши во Львове", – объясняет Елизавета Мазур.

При этом заехать в Польшу только по зезволению/освядчению не удастся. Так же нельзя вернуться по условиям безвизового режима.

"Безвиз предоставляется каждые 90 дней на 180 дней в году. После окончания действия карты побыту нужно находиться 90 дней в Украине", – обращает внимание специалист.

Напомним, мы писали, что в Польше объяснили причины аннуляции статуса UKR.

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