Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги

Багато українців повертаються додому на авто, придбаних за кордоном, і які при цьому перебувають на іноземній реєстрації. Дехто приїздить в Україну на короткий термін, інші – на довший час.

Як довго авто на іноземній реєстрації можуть знаходитися в Україні без необхідності розмитнення? Які загальні правила та особливості користування авто на іноземних номерах в Україні? Про це у колонці для РБК-Україна розповіла юрист АО "Місечко та Партнери" Наталія Назарко.

Які правила ввезення авто в Україну та коли їх потрібно розмитнювати

Як перетнути кордон транзитом

Громадяни-резиденти можуть перетнути кордон на транспортному засобі на іноземній реєстрації та використовувати його для особистих цілей на території України в режимі транзиту. Згідно зі статтею 95 Митного кодексу строк транзитних перевезень для автомобільного транспорту становить 10 діб (у разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб).

Для більш тривалого перебування транспортних засобів на іноземній реєстрації ввезених на територію України резидентами для особистого користування необхідно скористатись режимом імпорту або тимчасового ввезення.

Імпорт авто: основні правила

Особливості митного оформлення транспортних засобів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу передбачені статтею 377 Митного кодексу.

Згідно з частиною 1 ст. 377 Митного кодексу, товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД, які підлягають державній реєстрації, при ввезенні громадянами на митну територію України, незалежно від їх вартості, підлягають письмовому декларуванню та митному оформленню з оподаткуванням ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України.

До здійснення державної реєстрації такі транспортні засоби забороняється відчужувати або передавати у володіння, користування чи розпорядження іншим особам. Перед ввезенням в Україну транспортні засоби необхідно зняти з обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Тимчасове ввезення авто в Україну

Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України передбачені статтею 380 Митного кодексу України.

Згідно з частиною 4 ст. 380 МК України скористатись режимом тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування можуть громадяни-резиденти на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення. Однак їм доведеться сплатити всі митні платежі, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення за умови письмового декларування один транспортний засіб особистого користування на строк, що не перевищує 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Зазначені транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені на митну територію України за умови подання митному органу документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їх реєстрацію на території відповідної країни.

Зверніть увагу. Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб.

Також режимом тимчасового ввезення можуть скористатись громадяни-резиденти, які перетинають кордон на транспортному засобі, яке належить підприємству-нерезиденту у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеним трудовим договором.

Тимчасове ввезення таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та наданням забезпечення сплати митних платежів відповідно до розділу X Митного кодексу.

Такий строк може бути продовжено митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин, але не більш як на 60 днів.

Ввезення транспортних засобів нерезидентами

Стамбульська конвенція про тимчасове ввезення надає можливість тимчасового ввезення транспортних засобів для особистого користування на територію України нерезидентам (іноземним підприємствам, громадянам) без сплати митних платежів. Такі транспортні засоби можуть перебувати на території України впродовж одного року.

Аналогічна норма встановлена у частині 2 статті 380 Митному кодексі України якою передбачено, що транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від проведення заходів офіційного контролю.

Яка відповідальність за порушення правил ввезення авто

Частиною 4 статті 496 Митного кодексу України передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 470 Митного кодексу України передбачено відповідальність за перевищення строку транзитних перевезень транспортних засобів особистого користування (10 діб). Перевищення строку не більше ніж на одну добу тягне за собою попередження або накладання штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, більше ніж на 10 діб – накладання штрафу в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення строку тимчасового ввезення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування передбачено ст. 481 Митного кодексу, – перевищення строку тимчасового ввезення не більше ніж на три доби тягне за собою попередження або накладання штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення строку тимчасового ввезення більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів.

Раніше юрист розповіла РБК-Україна, які документи треба для виїзду за кордон на авто та скільки часу можна користуватися автомобілями на українських номерах в країнах Європи.

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