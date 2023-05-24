Продаж чи розмитнення. Що робити тим, хто виїхав в Європу на українських авто

Про особливості користування автомобілем на українських номерних знаках за кордоном – у колонці для РБК-Україна.

Багато українців були вимушені виїхати за кордон у пошуках прихистку від воєнних дій, що розгорнулися на території України через агресію РФ. Частина з них виїздила на авто з українською реєстрацією.

Зважаючи на те, що повномасштабна війна триває вже понад рік, багато українців стали активніше цікавитися, чи можна їм і далі користуватися авто на українських номерах в Європі. Бо вже минув час, і строки перебування без оформлення чи за наявності "мінімального" пакету документів у багатьох країн вичерпано.

Які документи треба для виїзду за кордон? Скільки часу можна користуватися такими авто в країнах Європи? На ці та інші питання у колонці для TRAVEL РБК-Україна відповідає юрист адвокатського об'єднання "Dixilex" Аліна Ткач.

Як виїхати на авто за кордон і які документи потрібні

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України дає офіційне роз'яснення, які саме необхідні документи для виїзду за кордон на власному авто. Водіям найперше потрібно мати наступні документи:

водійське посвідчення, яке відповідатиме міжнародним стандартам;

документ про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт);

державний номерний знак на автомобілі (наліпка UA);

договір міжнародного страхування "Зелена карта".

Відповідно до Конвенції про дорожній рух та номерні знаки (консолідована версія станом на 26 березня 2006 року) до поїздки за кордон допускаються лише ті транспортні засоби, на які видані реєстраційні документи, серіям яких присвоєні літери латинського алфавіту.

Якщо у вас немає права власності на транспортні засоби, оформлення документів для поїздок за кордон здійснюється на підставі документів, які підтверджують право користування, розпорядження транспортними засобами. Особам, які виїздять за кордон, на період такої поїздки видаються свідоцтва про реєстрацію на їх ім’я.

Фото: Для виїзду на авто за кордон потрібні всього кілька документів (Getty Images)

Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім’я власника транспортного засобу, і документи, які підтверджують право користування, розпорядження транспортними засобами, зберігаються у відповідних підрозділах Державтоінспекції. Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію підлягає поверненню відповідному підрозділу Державтоінспекції не пізніше ніж протягом 10 днів після повернення з-за кордону.

Також транспортні засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повинні мати розпізнавальний знак України. Власники таких транспортних засобів перед виїздом зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку, до поїздок за кордон не допускаються.

На транспортні засоби, власники яких виїжджають за кордон на постійне місце проживання, видаються свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки встановленого зразка. Такі транспортні засоби знімаються з обліку.

Якщо за кермом автомобіля знаходиться не його власник, то йому обов'язково при собі додатково потрібно мати довіреність на право керування/користування автомобілем з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

Не забудьте про страхування. Як його оформити

Рада Бюро міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" дає загальносистемне інформаційне роз'яснення для водіїв українських транспортних засобів, що в`їжджають на територію інших країн, з базовою інформацією про правила обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності та особливості прикордонного страхування.

Так, у водіїв зареєстрованих в Україні транспортних засобів в обов'язковому порядку повинно бути в наявності страхування цивільно-правової відповідальності – чинний поліс "Зелена картка", виданий українською страховою компанією, надрукований на зеленому або білому папері чи в електронному форматі (у мобільному телефоні, ноутбуці, планшеті тощо).

Фото: Перед виїздом треба обов'язково оформити поліс страхування "Зелена картка" (Getty Images)

У разі відсутності у водія "Зеленої картки", йому треба придбати поліс прикордонного страхування, який надає обов`язкове страхове покриття, яке вимагає країна відвідання. Поліси прикордонного страхування видають терміном від 15 днів до року.

Під час в`їзду та придбання поліса прикордонного страхування на території країни, що є членом Європейської економічної зони та Швейцарії, він буде дійсним на території всіх країн, що входять до об`єднання.

Що робити після півроку користування авто в Європі

Якщо ви плануєте залишатися в якійсь з країн Європи на довший період, може виникнути потреба у перереєстрації транспортного засобу у цій країні. Тоді потрібно проконсультуватися з національними органами такої країни щодо умов та процедур перереєстрації.

До прикладу, законодавство Німеччини достатньо суворе до порушників. Тим більше коли це стосується цілісності майна та здоров’я оточуючих. Щоб уникнути високих штрафів за вчинення навіть, на перший погляд, невинного проступку (за авто, що стоїть без страховки), краще стежити за станом поліса і якщо він закінчується, продовжити "Зелену карту". Це убезпечить водія від судових витрат, розглядів, які можуть значно вдарити по фінансовому стану.

Згідно з європейським законодавством, якщо особа планує користуватися автомобілем з українськими номерами в Європі, часовий ліміт дозволеного перебування складає 6 місяців.

Фото: Закони Німеччини досить суворі до порушників (Getty Images)

Якщо після цього терміну автомобіль все ще потрібен у Європі, є три способи "легалізувати" його:

розмитнити та зареєструвати автомобіль в країні, де ви тимчасово проживаєте (іноді розмитнення може вимагати сплату приблизно третини вартості автомобіля);

кожні 6 місяців перетинати кордон, щоб "анулювати" термін ввезення автомобіля;

продати автомобіль в Україні та придбати аналогічний в Європі.

Зверніть увагу. Більшість країн ЄС зробили виняток для українців, що перебувають у статусі осіб, які потребують тимчасового захисту, дозволяючи не змінювати реєстрацію автомобіля протягом 1 року.

Українці, що виїжджають до Польщі через війну, не мають негайно реєструвати свої автомобілі. Згідно з Віденською конвенцією, автомобілі цих осіб розглядаються як транспортні засоби, що беруть участь у міжнародному русі. Проте, якщо автомобіль перебуває в Польщі понад півроку, потрібно зареєструвати його в місцевій адміністрації за місцем проживання.

Якщо український громадянин має намір на постійне проживання в Польщі, передбачено порядок митного оформлення автомобіля зі звільненням від ввізного мита. Це стосується автомобілів, якими користуються щонайменше 6 місяців у третій країні особою, що переселяється до Польщі.

Протягом наступних 12 місяців після реєстрації автомобіль не можна продавати, а власник зобов'язаний використовувати його з тією ж ціллю. Автомобілі, які українці привезли в Польщу через обставини війни, можуть використовуватися для будь-яких цілей і продаватися після митного оформлення, незалежно від строку їх володіння та користування в Україні.

Фото: У Польщі спростили вимоги до українців, але через півроку треба зареєструвати його в місцевій адміністрації за місцем проживання (unsaplsh.com)

Важливо. При плануванні виїзду за кордон варто врахувати можливі складнощі на випадок, якщо автомобіль був придбаний у кредит. У такому випадку власникові варто отримати довідку від банку, що підтверджує дозвіл на виїзд особи за кордон зазначеним автомобілем.

Нагадаємо, після рекордного попиту минулого року ринок авто з Європи різко впав, а волонтери так само активно шукають за кордоном джипи та пікапи для військових. Пропонуємо почитати, які машини ввозять в Україну під час війни.

Також юрист пояснював, як довго можна користуватися авто на українських номерах у Польщі та що треба знати про місцеві штрафи.

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