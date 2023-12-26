Як святкують Новий рік у Німеччині: унікальні звичаї та cвятковий стіл

Новий рік у Європі хоч і не таке велике свято, як Різдво, але відзначати його люди люблять так само. Німеччина має свої унікальні звичаї та традиції цієї ночі.

Які гуляння влаштовують німці, що готують до святкового столу та які подарунки дарують, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Новий рік – свято гучних веселощів

Новий рік у Німеччині святкують яскраво. Багато німців у цю ніч не сидять вдома, а збираються на міських площах, вулицях, у ресторанах чи барах. Зазвичай останній день відзначають музичними шоу, театралізованими виступами та народними гуляннями.

Настання нового року відзначають феєрверками, петардами та хлопавками. Найвидовищніші можна побачити біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Святкування Нового року із галасом та веселощами є традицією, яка пов'язана зі середньовічними повір'ями про вигнання злих духів. У Німеччині 31 грудня називають Silvester, на честь папи римського Сильвестра І, який помер 31 грудня 335 року.

Німці бажають "доброго входження в новий рік", а опівночі, чокаючись шампанським, вигукують: "Нехай усе вдасться в новому році".

У новорічний період кожне місто сяє яскравими святковими вогнями, прикрашене вінками, гірляндами та іграшками. Декорують не лише ресторани та громадські будівлі, німці також прикрашають свої будинки. Обов'язковим атрибутом є ялинка.

Фото: Новорічні декорації у Берліні (gettyimages.com)

Де можна святкувати зустріч Нового року у Німеччині

Святкування у містах Німеччини відбуваються по-різному і кожне має свої традиції. У Берліні основне новорічне гуляння проходить просто неба у центрі міста біля Бранденбурзьких воріт. Це одне з наймасштабніших святкувань у країні та у світі, на яке збираються понад 1 млн туристів щороку. Там влаштовується музичне шоу, а вздовж вулиці 17 Червня тягнеться "кулінарна миля". Опівночі небо запалюють феєрверки.

У Гамбурзі новорічні гуляння влаштовують по всьому місту. Люди збираються на набережній Ельби та в порту, а також на відомій вулиці Репербан у районі Санкт-Паулі.

У Дрездені святкування організовують на площі Театерплатц. У Франкфурті та Кельні основні місця для зустрічі Нового року – набережні річок Майн та Рейн. У Мюнхені багато людей збираються на лузі Терезіенвізе. А на острові Зільт, де через солом’яні дахи місцевих будинків заборонена піротехніка, святкування супроводжується концертами та вечірками на пляжі.

Слід врахувати, що у регіонах Німеччині діють різні правила запуску феєрверків. Дозволений час обмежується з 31 грудня до 1 січня. Заборонені феєрверки поблизу певних споруд – лікарень, церков, пожежонебезпечних будівель. За порушення можна отримати штрафи до 50 тисяч євро.

Унікальні традиції та подарунки-символи

У багатьох містах Німеччини на Новий рік можна побачити карнавали. Люди вбираються у святкові костюми, гуляють містом та вітають одне одного зі святами.

У Німеччині є унікальна традиція гадати в Новий рік на свинці. Розплавлений метал виливають у воду, а застиглі фігурки символізують щось із майбутнього. Також є традиція стрибати зі стільців чи столів під час останніх секунд до опівночі, радісно вітаючи одне одного з наступом нового року.

Основні подарунки у Німеччині дарують на Різдво, а в новорічну ніч заведено обмінюватися маленькими сувенірами, які несуть удачу. Ці подарунки символізують щастя, благополуччя та успіх у новому році.

Фото: Цукерки-символи удачі на Новий рік (pixabay.com)

Серед таких популярних сувенірів – марципанові цукерки у вигляді поросятка, підкови, чотирилисника. Також – сажотруса, який вважається особливо щасливим символом в Німеччині. Той, хто зустріне його у новорічну ніч, матиме удачу весь наступний рік. Якщо торкнути сажотруса за гудзик або забруднитися сажею, це принесе величезне везіння.

Що ставлять на новорічний стіл у Німеччині

Під час святкування Нового року в німецьких родинах на стіл обов’язково ставлять шампанське, яке символізує радість. Також можуть пити місцевий аналог цього напою – Sekt. Також на Новий рік німці п'ють традиційні напої - пиво, пунш та глінтвейн, крюшон.

Головна страва новорічного столу – символи багатства та благополуччя: запечений короп чи лосось, страви зі свинини. В Рейнській області традиційно подають гуску, але в деяких місцевостях уникають готувати птицю, бо вірять, що так "удача відлетить".

Фото: Традиційна випічка штолен (pixabay.com)

Із десертів на столах у Німеччині – традиційні штоллен, баумкухен, пряничні будиночки, печені яблука з медом, марципаном та горіхами.

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