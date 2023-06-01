Перед виїздом додому. Як відмовитися від захисту в Німеччині: алгоритм дій

Війна не закінчується, але багато українців, які отримали тимчасовий захист за кордоном, вирішує повертатися додому в Україну.

Одна з країн, де наших співгромадян виявилося найбільше – Німеччина. Це і не дивно, адже уряд Німеччини надає українцям потужну допомогу: проживання, соціальні виплати, безкоштовне навчання для дітей, безкоштовне вивчення мови, доступ до ринку праці, медичне страхування.

Але багато українців вже повертаються з Німеччини додому. Як закрити всі справи перед виїздом згідно з усіма правилами – для TRAVEL РБК-Україна розповіла керуюча партнер ЮК GLS Ольга Черевко.

Не залишитися в боргу. Як завершити справи в Німеччині перед виїздом

Якщо людина, яка отримала тимчасовий захист в Німеччині, вирішила покинути країну та повернутися в Україну чи переїхати в іншу країну, необхідно врегулювати всі питання з урядовими органами. Це потрібно, щоб не лишитися у боргу перед Німеччиною та уникнути проблем у майбутньому.

Одразу зазначу: у випадку якщо людина не отримує соціальної допомоги від уряду Німеччини, то ніяких додаткових дій для втрати статусу тимчасового захисту здійснювати не потрібно.

Якщо людина буде відсутньою на території Німеччини більше ніж 6 місяців, то вона просто втратить цей статус автоматично по завершенню терміну дії посвідки на проживання (Aufenthaltstitel). В нього просто не буде підстав для поновлення цього документа.

Фото: Якщо ви отримуєте соцдопомогу в Німеччині, перед виїздом треба виконати кілька важливих кроків (Getty Images)

Зовсім інша історія, коли людина знаходиться на соціальному забезпеченні в Німеччині, отримує соціальну допомогу та користуються іншими привілеями. В такому випадку людині, яка вирішила виїхати з Німеччини, необхідно зробити такі кроки:

Повідомте Jobcenter, що ви вирішили повернутися до України. Jobcenter – це орган, через який стають на біржу праці, проходять інтеграційні мовні курси та отримують соціальну допомогу; Зробіть взаєморозрахунки з Jobcenter. Наприклад, якщо ви отримали соціальну допомогу до кінця місяця, а виїжджаєте в середині місяця. В такому випадку необхідно буде повернути виплачену суму з дати від'їзду до кінця місяця; Після розрахунків з Jobcenter рахунок в банку можна закривати; Виписатися з місця реєстрації проживання у Kreisverwaltungsreferat (KVR); Повідомити міграційну службу адміністрації округу Landratsamt, що ви плануєте виїхати з Німеччини.

Нагадаємо, українці за кордоном нерідко приймають рішення повертатися в Україну. Це стосується і біженців у Польщі. При остаточному виїзді з країни тут, як і у випадку з Німеччиною, треба відмовитися від тимчасового захисту.

Якщо втікачі від війни вирішують виїхати з Польщі на строк понад 1 місяць або мають намір виїхати в Україну остаточно, необхідно відмовитися від статусу UKR, повідомивши управління гміни. Детальніше про процедуру читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також Велика Британія надала прихисток понад 200 тисячам українських біженців. Ми писали, як правильно завершити справи перед від'їздом з країни додому.

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