Перед выездом домой. Как отказаться от защиты в Германии: алгоритм действий

Война не заканчивается, но многие украинцы, получившие временную защиту за границей, решают возвращаться домой в Украину.
Одна из стран, где наших сограждан оказалось больше всего – Германия. Это и не удивительно, ведь правительство Германии оказывает украинцам мощную помощь: проживание, социальные выплаты, бесплатное обучение для детей, бесплатное изучение языка, доступ к рынку труда, медицинское страхование.
Но многие украинцы уже возвращаются из Германии домой. Как закрыть все дела перед выездом по всем правилам – для TRAVEL РБК-Украина рассказала управляющая партнер ЮК GLS Ольга Черевко.
Если человек, получивший временную защиту в Германии, решил покинуть страну и вернуться в Украину или переехать в другую страну, необходимо урегулировать все вопросы с правительственными органами. Это нужно, чтобы не остаться в долгу перед Германией и избежать проблем в будущем.
Сразу отмечу: если человек не получает социальной помощи от правительства Германии, то никаких дополнительных действий для потери статуса временной защиты осуществлять не нужно.
Если человек будет отсутствовать на территории Германии более 6 месяцев, то он просто потеряет этот статус автоматически по истечению срока действия вида на жительство (Aufenthaltstitel). У него просто не будет оснований для возобновления этого документа.
Фото: Если вы получаете соцпомощь в Германии, перед выездом нужно выполнить несколько важных шагов (Getty Images)
Совершенно другая история, когда человек находится на социальном обеспечении в Германии, получает социальную помощь и пользуются другими привилегиями. В таком случае человеку, решившему уехать из Германии, необходимо сделать следующие шаги:
Напомним, украинцы за границей нередко принимают решение возвращаться в Украину. Это касается и беженцев в Польше. При окончательном выезде из страны здесь, как и в случае с Германией, следует отказаться от временной защиты.
Если беглецы от войны решают выехать из Польши сроком более 1 месяца или намерены уехать в Украину окончательно, необходимо отказаться от статуса UKR, сообщив управление гмины. Подробнее о процедуре читайте в материале РБК-Украина.
Также Великобритания предоставила убежище более 200 тысяч украинских беженцев. Мы писали, как правильно завершить дела перед отъездом из страны домой.
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