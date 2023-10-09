Как украинцам найти работу в Германии: сайты вакансий и советы
Украинские беженцы в Германии имеют упрощенный доступ к рынку труда. Украинцы имеют право как на полную занятость, так и на подработку.
Что нужно знать о трудоустройстве в этой стране и где искать предложения работы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Центр занятости обеспечит обучением и консультациями
Украинские беженцы получают выплаты от центра занятости obcenter как безработные. В то же время основная функция учреждения – помочь человеку выйти на рынок труда. Там назначают консультанта, помогающего найти работу. В Jobcenter также оказывают другие виды помощи:
- покрывают затраты на курсы немецкого языка;
- консультации по возможности карьеры и услуги коучинга;
- обучение новой профессии, которое длится 2-3 года;
- помощь с созданием резюме и написанием сопроводительных писем;
- консультации по началу работы на себя, в отдельных случаях предоставляют стартовый капитал.
За помощь беженцам отвечают местные центры занятости. В большинстве случаев сотрудники владеют только немецким, изредка – еще и английским. В некоторых центрах занятости есть переводчики для украинцев. Те украинцы, которые не владеют немецким, могут приходить с переводчиком.
Фото: Собеседование на работу (freepik.com)
На каких ресурсах можно искать вакансии в Германии.
Самостоятельно искать вакансии можно на популярных сайтах. Среди самых популярных сайтов по поиску работу следующие:
- jobcenter-ge.de – сайт центра занятости, где можно заодно получить консультацию по поводу поиска работы;
- arbeitsagentur.de – сайт на немецком и английском языках. Помимо поиска вакансий можно записаться на курсы;
- jobleads.com – на сайте нужно зарегистрироваться и создать резюме. Здесь публикуются вакансии для высококвалифицированных работников;
- europa.jobs – сайт с вакансиями, на которые не требуется опыт и знание языка. Также есть возможность найти работу с жильем.
- stellenanzeigen.de – ресурс для квалифицированных работников и людей без опыта.
- adeccojobsforukraine.com – сайт, помогающий украинцам найти работу в Германии. При заполнении анкеты нужно добавить резюме на английском языке.
- germany4ukraine.de – сайт с советами украинцам, включая работу.
Также немало вакансий для украинцев предлагают в тематических группах Facebook. Например, "Arbeit in Deutschland / Работа в Германии", "Украинцы в Германии. Работа и Перевозки", "Работа в Германии", "Работа в Германии/Работа в Германии/жилье Берлин", "Украинцы Германии".
Фото: Работа по уборке (gettyimages.com)
На каких сайтах можно найти подработку и работу в отдельных отраслях
Украинские беженцы могут выбирать частичную занятость. Подработку можно найти на следующих сайтах:
- agenturmarypoppins.de – можно найти работу няни, домработницы, садовода, разнорабочего.
- teilzeitstellen.net – это биржа вакансий с частичной занятостью;
- zenjob.com/de/jobs – вакансии для студентов, работа на праздники, неполный день;
- absolventa.de – предложения для студентов.
Для тех, кто ищет работу по конкретной профессии, есть отдельные сайты по отраслям:
- hoteljob.de – вакансии в гостиничной сфере в Германии, Австрии и Швейцарии.
- gastrojobs.de – работа в ресторанах и кафе;
- jobware.de – работа в области IT, инженерии, маркетинга, логистики
- praktischarzt.de – вакансии для врачей.
Фото: Работа на заводе в Германии (gettyimages.com)
Как избежать мошенничества при поиске работы в Германии
Стать жертвой мошенничества при поиске работы можно и в Германии, если иностранец не знает законов и языков. Обезопасить себя можно так:
- проверить сайт потенциального работодателя;
- не платить за вакансию. Компании не вправе потребовать оплату за прием на работу и обучение;
- тон разговора должен быть официально деловым;
- проверьте среднюю зарплату по позиции. Если предлагается завышенная зарплата – это может быть "крючек" мошенников;
- не следует раскрывать конфиденциальную информацию до момента трудоустройства. Следует прекратить разговор, если запрашивают банковские данные или номер паспорта при первом общении;
- должен быть заключен трудовой договор, в котором указываются часы работы, название должности, зарплата.
Чтобы быть уверенным, что в трудовом договоре нет спорных моментов, следует обратиться к человеку, хорошо владеющему немецким языком.
Напомним, мы писали, что ждет украинцев, которые поедут в Германию повторно. Они смогут восстановить защиту только в том регионе, где были зарегистрированы ранее.
Также мы рассказывали, какие выплаты получает семья с двумя детьми в Германии. Пособие от центра занятости в следующем году вырастет на 12%.
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