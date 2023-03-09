Як українцям записатися до лікаря у Німеччині: детальна інструкція

Українські біженці в Німеччині стикаються зі складнощами в системі охороні здоров'я. Але отримати необхідні медичні послуги можна, скориставшись для додатком Doctolib.

Про те, як записатися до лікаря в Німеччині, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку німецько-української благодійної асоціації "Ukrainian Future".

Як користуватися додатком для запису до лікаря

Волонтери проекту створили покрокову інструкцію, як записатися до потрібного спеціаліста через додаток Doctolib, який треба завантажити на телефон. В додатку українцям радять обрати німецьку мову.

Далі слід діяти в такій послідовності: спершу натиснути "Suchen" ("Пошук"). Далі є варіант знайти лікаря за ім’ям, фахом чи темою. Якщо потрібен лор, треба натиснути "HNO".

"Після вибору лікаря, можна обрати район, де шукаєте термін. Скоріш за все, район не має значення, тому ми просто обираємо своє місто. Наприклад, Гамбург", – підказують волонтери.

За результатами пошуку, може видати десятки варіантів отримати термін. Деякі – вже за кілька днів від поточної дати.

"Далі – тиснемо "Termin online Buchen". Скоріш за все, у вас державна страховка, тому обираємо перший варіант. Далі обираємо причину, чому потребуємо термін. Обирайте варіант, який вам найбільше підходить. Хоча фактично це не має такого великого значення, скоріш за все, доведеться уточнювати на місці ваші скарги. Notfall – це нагальна проблема, терміновий випадок", – пояснюють в асоціації.

Sprechstunde – консультаційна розмова;

– консультаційна розмова; Hyposensibilisierung (SIT) – Алерген-специфічна імунотерапія;

– Алерген-специфічна імунотерапія; Erstuntersuchung Neupatient:in – первинний огляд нових пацієнтів.

Далі слід обираємо час терміну. Користувачам одразу повідомляють про правила:

прийти завчасно;

взяти картку медичного страхування;

знаходитись в приміщенні тільки в масці FFP-2.

З ними слід погодитися і перейти далі. Після цього треба увійти в систему або зареєструватись. Після введення номера телефону приходить підтвердження з кодом – реєстрація успішна. Якщо під час реєстрації термін стає недоступним, можна обрати інший час прийому.

"Щоб відмінити термін (частіше за все, за 48 годин до прийому) – треба натиснути на Termin absagen.

Фото: Скріншоти запису в додатку Doctolib (ukrainianfuture.org)

Куди можна звертатись без направлення в Німеччині

Для того, щоб потрапити на прийом до деяких лікарів, потрібно отримати направлення від сімейного лікаря. В Німеччині це називається Hausarztpraxis. Потрібно мати направлення або від вашого лікаря або від лікаря дитини.

Без направлення можна звертатися до таких лікарів:

Гінеколог (Frauenarzt);

Стоматолог;

Психолог;

Ортопед;

Дерматолог (уважно перевіряти, чи приймає він із соціальним страхуванням).

"Ми можемо обрати, якою мовою має говорити лікар, у фільтрах. Взагалі, зазвичай це англійська і німецька. Навіть найменших знань вам вистачить, щоб пояснити, що вас турбує. Окрім цього, можна обрати російську або українську. Наприклад, шукаємо сімейного лікаря, російськомовного. Тиснемо Weiter Filter. В пункті Gesprochene Sprachen тиснемо Mehr anzeigen і обираємо Russisch", – розповідають біженцям.

Також є можливість провести онлайн-прийом, якщо питання не потребує особистої присутності. Це називається Videosprechstunde.

"Якщо у вас невідкладний випадок, ви маєте право піти до лікаря без запису, або звернутись у Notfall Krankenhaus. Вас зобов’язані прийняти. Однією з легальних причин звернутись до лікаря без запису є скарги на біль. Скоріш за все, вам доведеться почекати прийому, але вам допоможуть", – звертають увагу в асоціації.

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